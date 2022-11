Tabellenletzter der Bundesliga : Schalke 04 lässt das Stadion beben

Wäre Kopfschütteln eine olympische Sportart, hätte Bo Svensson sich am Mittwochabend vorzeitig für die Spiele in Paris qualifiziert. Der Trainer des FSV Mainz 05 kam in der Bundesligapartie beim FC Schalke kaum noch aus der Rechts-links-rechts-Bewegung heraus. Mal wegen der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung – wobei in diesen Fällen Svenssons Gestik deutlich ausgeprägter war –, mal und viel häufiger bei Aktionen seiner Mannschaft, die nicht seinen Ansprüchen genügten. Und davon gab es etliche bei der 0:1-Niederlage.

Bundesliga Liveticker

Svensson hatte nur eine Änderung in seiner Anfangsformation vorgenommen, auf der rechten Außenbahn durfte Danny da Costa statt Silvan Widmer ran. Doch an die trotz der Niederlage starke Leistung im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg vermochten die Rheinhessen nicht anzuknüpfen.

Zwar lag ihr Ballbesitzanteil vor der Pause bei 55 Prozent, aber mehr als Halbchancen, abgefälschte Schüsse und eine kleine Eckenserie vermochten sie nicht herauszuholen. Bei einer dieser Ecken hinderte der Schalker Kenan Karaman 05-Stürmer Marcus Ingvartsen daran, zum Ball zu gehen, indem er ihn mit einer Hand auf der Schulter zu Boden drückte – Referee Tobias Reichel und der Kölner Keller verweigerten den Mainzern den geforderten Strafstoß.

Schalke schnell im Umschaltspiel

Anders die Schalker. Wenn sie mit ihrer giftigen Zweikampfführung im Mittelfeld den Ball eroberten, bemühten sie sich stets um schnelles Spiel nach vorne, einerlei ob über die Flügel oder durch die Mitte – aber bevorzugt mit Simon Terodde als Zielspieler. Und den 34-Jährigen zu kontrollieren, gelang der Mainzer Hintermannschaft nicht. Schon gar nicht in der zehnten Minute, als der spielstarke Alex Kral einen halbhohen Pass in die Spitze spielte und Terodde sich von Alexander Hack löste, der mit langem Bein ins Leere trat. Edimilson Fernandes kam nicht mehr hinterher und Terodde schob den Ball an Torwart Robin Zentner vorbei ins Netz.

Vier Minuten später nahm der Mittelstürmer einen hohen Ball mit der Brust mit, diesmal aber blieb Zentner Sieger im Eins-gegen-eins, Hack bereinigte die Situation. Nach der dritten Großchance der Schalker – Kral nach raumgreifendem Doppelpass mit Bülter verfehlte das Tor aus zentraler Position knapp – war für Hack Schluss. Svensson ersetzte ihn in der 32. Minute durch Stefan Bell; ob eine Verletzung oder nur die Leistung ursächlich war, ließ sich zunächst nicht in Erfahrung bringen.

„Druck hast du immer“, hatte S04-Trainer Thomas Reis vor der Partie bei „Sky“ auf die Frage geantwortet, ob die Mannschaft angesichts ihrer Tabellensituation und der Ergebnisse der direkten Konkurrenten am Vortag eine besondere Last verspüre. Anmerken aber ließen sich seine Profis diesen Druck nicht.

Mehr zum Thema 1/

Sie zogen ihren Stil auch nach der Pause durch, hielten die Mainzer aber aufgrund ihres Umgangs mit drei weiteren Großchancen im Spiel – Bülter hatte in der 86. Minute bei einem Konter von der Mittellinie Zentner bereits umkurvt, und traf dann aus fünf Metern den Pfosten. Die Mainzer aber, deren gefährlichste Szenen der eingewechselte Burkardt hatte, machten nichts aus diesem Glück. Nach drei Niederlagen herrscht Katerstimmung. In Gelsenkirchen indes brandete nach dem Schlusspfiff lauter Jubel im Stadion auf; Fans und Spieler ließen ihrer Freude über den Heimsieg freien Lauf.

„Am Ende den Sieg zu erzittern mit dem ganzen Stadion, das ist pure Erleichterung vor der Winterpause, hier nochmal ein Zeichen zu setzen“, sagte Terodde anschließend bei Sky. „Wir haben uns das heute definitiv verdient.“