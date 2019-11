3:3 gegen Düsseldorf : Schalker Ärger nach dem Spektakel

Aus einem Langweiler auf Schalke ist am Samstag noch ein Spektakel geworden, in dem der Düsseldorfer Rouwen Hennings zum Spieler des Tages aufstieg. Dreimal führten die Westfalen durch die Treffer von Caligiuri (33. Minute), Kabak (67.) und Serdar (79.), und dreimal glich der Düsseldorfer Mittelstürmer aus (62./Handelfmeter/73./85.). Es war ein Remis, dass sich die Düsseldorfer ob ihrer Hingabe gegen die spielstärkeren, aber defensiv schwachen Schalker verdient hatte.

Die Schalker, ohne die drei verletzten Innenverteidiger Stambouli, Sané und Nastasic, hatten zunächst Mühe, sich in ein zähes Duell zu fuchsen, ehe sie dann doch ein paar Löcher in der Fortunen-Abwehr entdeckten. Raman (25./26.) besaß zwei gute Torchancen, machte aber erst als Torvorbereiter alles richtig, als der Belgier dem Kollegen Caligiuri bei einem der wenigen Konter den Ball in den Lauf spielte, so dass der das 1:0 per Diagonalschuss erzielen konnte. Raman trug vorige Saison noch das Fortunen-Trikot und war am 2. März mit einem Treffer und vielen starken Aktionen maßgeblich am 4:0-Triumph der Düsseldorfer in der Schalker Arena beteiligt.

Diesmal fehlte es der zunächst biederen Fortuna vor der Pause an Torgefahr. Zur zweiten Hälfte aber verstärkte das Team von Trainer Friedhelm Funkel seine offensiven Bemühungen, ohne zunächst bedrohlich zu wirken. Auf der anderen Seite hätte Schalke beinahe auf 2:0 erhöht, als der quirlige Raman den Ball vor das Tor spielte und der herangerauschte Harit die Latte traf (52.).

Dann aber spielte McKennie, der Schalker Aushilfsinnenverteidiger, den Düsseldorfern in die Karten, als er einen Kopfball von Adams mit der Hand abwehrte, was Schiedsrichter Hartmann erst mit Hilfe des Videoassistenten entdeckte. Den folgerichtigen Strafstoß in der nun munteren Begegnung nutzte Hennings zum Ausgleich. Fünf Minuten später führte aufs Neue Schalke. Diesmal spielte der türkische Innenverteidiger Kabak seine Kopfballstärke vor des Gegners Tor aus, als er aus Oczipkas Eckstoß das 2:1 machte.

Abermals glich die Fortuna nach ihrem besten Konterangriff durch einen krachenden Schuss von Hennings aus. Die wilde Fahrt setzte sich fort: Diesmal traf Serdar nach einem verunglückten Abwehrversuch von Adams zum 3:2. Was kam dann? Hennings zum Dritten. Der Spieler des Tages glich mit einem gefühlvollem Lupfer zum 3:3-Endstand aus.

