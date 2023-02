Trainer des FC Bayern München kamen seit jeher mit dem Auto zur Arbeit, einzig Michael Henke, der langjährige Assistent von Ottmar Hitzfeld, bevorzugte einen Motorroller mit Fahrerkabine. Als Julian Nagelsmann im Sommer 2021 anfing, signalisierte er, neben der Erneuerung auf dem Platz auch einen Aufbruch in der Mobilität anstreben zu wollen. Der damals 34-Jährige stieg gelegentlich auf sein elektrisch betriebenes Skateboard, mit dem er zuvor schon durch Leipzig gecruist war.

Der FC Bayern war von diesem so angetan, dass für seine sozialen Medien im Bewegtbild festgehalten wurde, wie Nagelsmann übers Trainingsgelände rollte, elegant das Gewicht verlagerte, um in den Kurven die schnittige Linie zu nehmen. Während der Jahreshauptversammlung 2021 (welche am Ende wegen der Qatar-Diskussion eskalierte) wurde der Videoclip mit dem hippen Trainer auf den Videowänden eingespielt. Präsident Herbert Hainer sagte in gütiger Attitüde des reifen Herrn: „Julian, wir hoffen, dass Sie noch viele Jahre mit dem E-Board bei uns fahren.“