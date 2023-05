In seinem Fach ist der Fußballlehrer Thomas Tuchel in der Weltklasse, weil er schon mit kleinen und großen Klubs demonstriert hat, dass er seine Mannschaft Spiel für Spiel so meisterhaft vorbereiten kann. Das fing in Mainz an und das setzte sich später in Dortmund, Paris, London fort. Und es gibt trotz erster Enttäuschungen noch keinen triftigen Grund daran zu zweifeln, dass das in München anders sein sollte.

Die Verantwortlichen dort stellten ihn aber auch an, weil sie glaubten, dass Tuchel mittlerweile gelernt hat, dass er seine Mannschaft meisterhaft vorbereiten muss – und das dann zusätzlich noch meisterhaft kommunizieren sollte.