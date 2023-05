So will der deutsche Meister feiern

FC Bayern oder BVB : So will der deutsche Meister feiern

In Dortmund bereiten sich Stadt und Polizei auf tumultartige Szenen vor, doch auch in München laufen Planungen für eine Meisterparty. Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem großen Bundesliga-Showdown.

Nach dem Schlusspfiff des 34. Spieltags der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag beginnt die große Meisterparty – nur wo? Beim Tabellenführer in Dortmund sind die Vorbereitungen für die große Sause getroffen. Aber auch in München gibt es Feierpläne, wenn es überraschend doch noch mit dem elften Titel in Serie klappen sollte.

Was passiert am Samstag im Stadion?

BVB: Für das Spiel in Dortmund (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) gab es mehr als 300.000 Ticketanfragen. Ein Public Viewing wird es in der Stadt trotzdem nicht geben. „Stadt Dortmund und der BVB empfehlen, das letzte Meisterschaftsspiel gemeinsam in der Nachbarschaft zu gucken“, teilte die Stadt mit. Da der BVB als Tabellenführer in die Partie gegen den FSV Mainz 05 geht, wird die Original-Meisterschale am Samstag in der Dortmunder Arena sein. Übergeben würde sie von Ansgar Schwenken, Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga.

FC Bayern: Das Spiel des FC Bayern beim 1. FC Köln (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) ist seit langem ausverkauft. Im Stadion wird eine Kopie der Meisterschale sein. Sollten die Bayern doch noch den Titel holen, würde sie von DFL-Präsidiumsmitglied Jan-Christian Dreesen überreicht, dem bisherigen Finanzvorstand des FC Bayern. In jedem Fall würden die Münchner bald nach Spielende zurück nach München fliegen.

Wo würden die Teams am Samstag feiern?

BVB: Sollte Dortmund Meister werden, gäbe es in der Stadt wohl kein Halten mehr. Spieler und Verantwortliche würden sich zunächst im Stadion hochleben lassen. Nach Schalen-Übergabe und Interviews ginge es dann zu einem gemeinsamen Abendessen in ein Restaurant. Der Ort des Treffens im kleinen Kreis soll nicht öffentlich gemacht werden. Laut Polizei sei „unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen 17.20 Uhr und bis in die Abend- und Nachtstunden hinein mit spontanen Jubelaktionen im öffentlichen Raum zu rechnen“. Der Verkehr könne kollabieren, Bahnen fahren Sonderschichten.

FC Bayern: Die Münchner planen nach ihrer Rückkehr aus Köln für den Samstagabend eine interne Feier zum Saisonabschluss in einer Lokalität im Stadtteil Freimann. Der „Bild“ zufolge hängt die Kleiderordnung vom Ausgang des Meisterfinals ab: Traditionelle Tracht bei Titelgewinn, legerer Dresscode bei Platz zwei.

Welche Feierpläne gibt es für den Tag danach?

BVB: In Dortmund ist beim Titelgewinn für Sonntag ein vierstündiger Autokorso des Teams durch die Stadt geplant. Mindestens 200.000 Menschen werden erwartet. Abfahrt wäre um 12.09 Uhr vom Gelände der Westfalenhütte. Zuvor würde sich das BVB-Team ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Rund eine Stunde nach dem Start soll es eineinhalb Runden um den Borsigplatz gehen, Ziel ist der Hohe Wall. Die Mannschaft würde sich auf einem zehn Meter langen Laster präsentieren. Die Polizei will mit einem großen Aufgebot für Sicherheit sorgen. Glasflaschen und Feuerwerkskörper sind beim Korso tabu. „Wir alle freuen uns auf zwei Tage ganz im Zeichen des Fußballs. Zeigen Sie, dass Fußball hier in unserer Stadt fröhlich, friedlich und sicher gefeiert wird“, sagte Polizeipräsident Gregor Lange. „Das wäre auch eine tolle Werbung für den Spielort Dortmund bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr.“

FC Bayern: In München würde eine Meisterschaft wie immer auf dem Marienplatz gefeiert. Eigentlich sollte es eine Doppelparty werden. Die Münchner Fußballspielerinnen können am Pfingstsonntag den Titel bei den Frauen holen. Ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Turbine Potsdam wird ab 14.00 Uhr auf einer Leinwand auf dem Marienplatz übertragen. Ab 17.30 Uhr soll eine Meisterfeier steigen, wenn zumindest eines der beiden Teams den Titel holt und sich dann auf dem Rathausbalkon präsentieren kann.