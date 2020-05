Sorge bei Uli Hoeneß : „Dann wird es ganz, ganz schwierig“

Nach Ansicht von Uli Hoeneß wird die Zukunft des Profifußballs in der Corona-Krise „zu kurzfristig“ diskutiert. „Was mich umtreibt, ist die Frage, was ist in einem halben Jahr? Können wir dann mit Zuschauern spielen, denn der Fußball braucht natürlich Zuschauer im Stadion“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München am Samstag im Radiosender Bayern 1.

„Wenn es nicht einen Impfstoff in den nächsten sechs Monaten gibt, dann wird es ganz, ganz schwierig, bis Weihnachten in der Allianz Arena mit 75.000 Zuschauern zu spielen“, sagte der 68-Jährige bei „Heute im Stadion XXL“: „Und wenn das nicht möglich ist, wird auch der FC Bayern keine Gewinne machen können. Da können eigentlich nur Vereine richtig überleben, die so ein dickes Polster haben wie der FC Bayern.“ Für den Fußball sei das eine schwierige Situation, auch für den Wettbewerb.

Hoeneß befürwortete abermals die Austragung von Geisterspielen in der aktuellen Situation. Ihn ärgere dabei aber Kritik, wenn bei dieser Kindertagesstätten und Schulen angeführt würden. „Kitas und Schulen sind extrem wichtig. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagte Hoeneß und wies auf das Berufsfeld Profifußball hin. Insgesamt habe die deutsche Regierung in der Corona-Krise eine „unglaubliche Leistung“ vollbracht.

Hoeneß kann sich aktuell keinen Transfer von Bayer Leverkusens Fußball-Nationalspieler Kai Havertz zum FC Bayern vorstellen. „Den würden wir sicherlich gerne haben. Aber in der jetzigen Zeit ist es so, dass man natürlich nicht ganz genau weiß, wie die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Fußballs ist“, sagte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters.

Havertz wird seit längerem mit den Münchnern in Verbindung gebracht, europaweit hat der 20-Jährige Interesse geweckt. Um ihn aus seinem bis Mitte 2022 laufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen herauszukaufen, ist eine sehr hohe Ablösesumme nötig. „Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen“, sagte Hoeneß. Aber „derzeit“ könne er es sich „ehrlich gesagt nicht vorstellen“.

In der Sendung äußerte der Ehrenpräsident Hoffnung auf eine neue große Bayern-Mannschaft - mit Leroy Sané von Manchester City. „Ich glaube, wir sind an der Schwelle zu einer relativ tollen Generation“, sagte der 68-Jährige, der „weiterhin gut eingebunden in die wichtigen Entscheidungen im Verein“ sei.

Hoeneß zählte zahlreiche Stars des aktuellen Kaders auf, äußerte dazu Hoffnung auf die Vertragsverlängerungen mit David Alaba und Thiago. Und er „hoffe“ auf Sané. „Wir haben eine junge entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, beginnt gerade eine neue Ära Bayern München.“

Lobend äußerte sich der frühere Präsident Hoeneß über seinen Nachfolger Herbert Hainer und über den von ihm ausgewählten neuen Vorstand Oliver Kahn. „Was ich bisher so sehe, höre und miterlebe, ist das alles prima gelungen. Es ist kein Zufall, dass der FC Bayern nach wie vor fantastisch dasteht“, sagte Hoeneß. Die Verpflichtung von Hansi Flick als Cheftrainer bis Mitte 2023 sei eine „überragende Entscheidung“.