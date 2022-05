Bayern-Saison mit Nagelsmann : „Nächstes Jahr wird es besser, versprochen!“

Am Morgen des 27. April 2021 wird aus der Säbener Straße in München eine Presseerklärung abgeschickt. Die Überschrift: „Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern – Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst“.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

In der Erklärung werden Herbert Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić zitiert. Die wichtigsten Männer des wichtigsten deutschen Fußballvereins. Sie sagen in ihren Statements dasselbe Wort: „überzeugt“. Das sollten sie auch sein. Sie haben für den Transfer des Trainers Julian Nagelsmann neue Maßstäbe gesetzt.

Der Vertrag: bis einschließlich 30. Juni 2026. Die Ablösesumme: angeblich bis zu 25 Millionen Euro. Das gab’s auch in der großen Geschichte des großen FC Bayern noch nie. Und so fragen sich an diesem Morgen im April nicht nur Fußballfans in München: ein Trainer, der keinen Titel gewonnen hat und ein Verein, der jeden Titel gewinnen will. Geht das gut?