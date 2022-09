Remis gegen FC Bayern : Berliner Blaupause für die Bundesliga

Die Bayern starteten furios in die Saison. Viele fürchten große Langeweile. Doch auf das Remis gegen Gladbach folgt das 1:1 in Berlin. Die Unioner zeigen, wie es gegen die Münchner funktionieren kann.

Der Sonntag war ihm jedenfalls verhagelt, das wusste Thomas Müller, auch ohne sich ­ge­nauer mit den meteorologischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. „Wenn wir nicht gewonnen haben, wird es immer schwierig, die Sonne scheinen zu lassen“, sagte er nach dem 1:1 seines FC Bayern beim 1. FC Union Berlin.

Ein Ergebnis, das in anderen Jahren und zu anderen Zeitpunkten in der Saison gewiss für empfindliche Unwetterwarnungen gesorgt hätte im Reich des Münchner Rekordmeisters, aber so weit wollte es der Angreifer nicht kommen lassen. „Wir haben aus meiner Sicht ein ordentliches Spiel gemacht, kein super Spiel, mit dem wir top zufrieden sein können, aber das lag schon auch mit am Gegner. Die stehen ja nicht aus Zufall da oben“, sagte Müller und verwies auf den guten Saisonstart der weiterhin ungeschlagenen Berliner. Union war durch das fünfte Saisontor von Sheraldo Becker sogar in Führung gegangen, Joshua Kimmich gelang aber beinahe im Gegenzug der Ausgleich.