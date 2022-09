Bayern-Chef Oliver Kahn : „Sind von Julian Nagelsmann total überzeugt“

Seit vier Spielen hat der FC Bayern München in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Der Klub sucht nach Ursachen und Lösungen. Von einer Trainerdiskussion will Vorstandschef Oliver Kahn aber nichts wissen.

Vorstandschef Oliver Kahn hat inmitten der Negativserie des FC Bayern Spekulationen um Trainer Julian Nagelsmann zurückgewiesen. „Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Trainern. Wir sind von Julian total überzeugt“, sagte der frühere Nationaltorwart am Sonntag beim Besuch des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf dem Oktoberfest.

Nach dem 0:1 der Münchner beim FC Augsburg und zuletzt vier Bundesligaspielen ohne Sieg war auch Coach Nagelsmann in den Fokus gerückt, zumal in Thomas Tuchel (zuletzt FC Chelsea) ein prominenter Trainer auf dem Markt ist.

„Natürlich sind wir alle unzufrieden“

Es sei für den FC Bayern wichtig, in der Länderspielpause zur Ruhe zu kommen, sagte Kahn. „Natürlich sind wir alle unzufrieden, übel gelaunt“, sagte der 53-Jährige und kündigte eine intensive Analyse der sportlichen Situation an. „Wir müssen dem Ganzen auf den Grund gehen. Und gehen Sie davon aus, dass sobald es wieder losgeht gegen Leverkusen, wir voll angreifen werden und auch voll angreifen müssen“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Sein Klub habe alles, was es für weitere Erfolge brauche. „Vielleicht hat sich bei dem ein oder anderen der Glaube eingenistet, man könnte die Bundesliga so nebenbei machen. Aber das ist nicht der Fall“, sagte Kahn. Gemeinsam mit der Mannschaft wolle die Führung der Münchner nun schauen, „welche Stellhebel wir bewegen können, damit wir ganz schnell in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur kommen“.