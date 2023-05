Aktualisiert am

Nach dem Sieg in Bremen muss Tuchel schon wieder Fragen zu Müller beantworten. Wenn es auf Führung und Mentalität mehr ankommt als auf gute B-Noten, führt an der Bayern-Legende kein Weg vorbei.

Er trägt das Bayern-Gen schon seit vielen Jahren in sich: Thomas Müller Bild: Sportphoto by Laci Perenyi

Es war viel Prominenz da, wie immer, wenn die Bayern kommen, die das meiste an Prominenz ja selbst mitbringen. So schauten die bekannten Bremer Persönlichkeiten Tim Borowski und Torsten Frings zu, was ihre Nach-Nachfolger da unten auf dem Rasen des Weserstadions trieben.

Wo und ob Otto Rehhagel und Thomas Schaaf zuschauten, ist nicht überliefert. Dabei hätten sie sich so schön mit Thomas Tuchel über die guten, alten Zeiten in Grün und Weiß unterhalten können, nachdem Tuchel sich ja nicht zum ersten Mal als Werder-Fan geoutet hatte.