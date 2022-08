Sorgen bei Julian Nagelsmann : „Ich weiß nicht, ob das zielführend ist“

Aktualisiert am

Rekordmeister FC Bayern München startet furios in die neue Fußball-Saison. Sportvorstand Hasan Salihamidzic lobt Mannschaft und Trainer. Doch Julian Nagelsmann hat andere Gedanken.

Julian Nagelsmann macht sich Sorgen um das Niveau in der Bundesliga. Wegen des dicht gedrängten Terminplans mit englischen Wochen und der im November beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar bleibe für eine geregeltes Training zwischen den Spielen kaum Zeit, sagte der Trainer des FC Bayern vor dem Spitzenduell gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky). „Darunter leidet die Qualität“, stellte er fest. „Ich weiß nicht, ob das zielführend ist.“

Bundesliga Liveticker

Nagelsmann selbst hat in der Anfangsphase dieser Saison das Programm verändert: Vorbereitung auf den Gegner verkürzt, Spielanalysen zusammengefasst – und früher rotiert, „als es zwingend notwendig gewesen wäre“, um die Spieler daran zu gewöhnen, in dieser Saison trotz guter Leistungen das eine oder andere Mal öfters auf der Bank sitzen zu müssen. Alphonso Davies soll nach muskulären Problemen in die Mannschaft zurückkehren.

Der bei einem Werbetermin am Freitag von Lothar Matthäus zum künftigen Superstar und Weltfußballer hochstilisierte Jamal Musiala („Er erinnert mich ein bisschen an Lionel Messi“) wird dagegen erst noch auf der Bank Platz nehmen müssen. Nach einer Zerrung sei Musiala noch nicht ganz bei hundert Prozent, sagte Nagelsmann. Trotz der drei Niederlagen und einem Unentschieden gegen Gladbach in der vergangenen Saison mag der Bayern-Trainer nicht von einem Angstgegner sprechen. „Wir sind gut drauf“, sagte er. „Die Antwort geben wir morgen um 18.30 Uhr auf dem Platz.“

Salihamidzic lobt Nagelsmann

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat derweil nach dem rasanten Saisonstart des FC Bayern München Trainer Nagelsmann, aber auch den Neuzugängen um Sadio Mané und Matthijs de Ligt großes Lob gezollt. „Ich glaube, jeder kann mit dem Start zufrieden sein“, sagte Salihamidzic: „Wir haben viele Tore geschossen, haben attraktiven Fußball gespielt.“ Nagelsmann habe dabei in der Vorbereitung „die richtigen Knöpfe gedrückt“, lobte der 45-Jährige: „Wenn man sich die Trainingseinheiten anschaut, macht das richtig Spaß. Ich hoffe, dass wir gegen Gladbach die Leistung genauso wiederholen können.“

Die Bayern haben die ersten drei Ligaspiele alle gewonnen und dabei 15 Tore geschossen – und nur eines kassiert. „Wir sind nicht nur vorne, sondern auf jeder Position doppelt sehr gut besetzt“, betonte Salihamidzic. Mit Blick auf den Konkurrenzkampf bemerkte er: „Es ist schwierig für den Trainer, die erste Elf aufzustellen. Aber das ist gerade das Interessante. Die Saison ist lang – wir brauchen jeden.“

Der Verein habe im Sommer den Kader so zusammengestellt, „wie es den Vorstellungen des Trainers entspricht“, sagte der für die Transfers gelobte Sportvorstand: „Das war auch die Aufgabe, dass wir alle zusammen die richtigen Entscheidungen treffen. Ob das so ist, werden wir am Ende der Saison wissen“ – anhand der Titelausbeute.

„Wir haben darauf geachtet, dass die Jungs gute Typen sind, dass die eine top Mentalität haben und sich mit dem FC Bayern identifizieren“, sagte Salihamidzic zu den neuen Profis um Stürmerstar Mané und Abwehr-Ass de Ligt, die mit zusammen 100 Millionen Euro Ablöse am meisten gekostet hatten: „Die haben von der ersten Sekunde an in den Gesprächen für den FC Bayern gebrannt.“

Mehr zum Thema 1/

Der FC Bayern hat in diesem Sommer aber nicht nur viel Geld für neue Profis ausgegeben, sondern durch zahlreiche Spielerverkäufe auch Erlöse in Höhe von etwa 100 Millionen Euro generiert. Aktuellster Verkaufskandidat ist Stürmer Joshua Zirkzee, der für kolportierte 8,5 Millionen Euro zum FC Bologna in die italienische Serie A wechseln soll.