Champions League gegen Paris : So will der FC Bayern Mbappé stoppen

In Stuttgart erleben die Münchner einen kurzen Kontrollverlust. Den sollen sie sich in der Champions League gegen Paris nicht leisten. Immerhin scheint klar, wer direkt auf Kylian Mbappé treffen wird.

Oft bleibt der letzte Eindruck haften – was die Realität verzerrt. Der FC Bayern muss sich vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) mit einem Auftritt auseinandersetzen, der lange ordentlich, souverän war und nicht Besorgnis erregend. Auch wenn die Schlussphase nach dem Geschmack von Trainer Julian Nagelsmann eine Spur „zu spannend“ verlaufen war, sagte ein tiefenentspannt wirkender Thomas Müller über den späten Kontrollverlust beim 2:1 über den VfB Stuttgart: „Es hat für die Zuschauer gekribbelt, aber für mich war das nicht der Rede wert.“

Die Partie in Stuttgart taugt kaum als Gradmesser für PSG. Der eine Klub ist Abstiegskandidat in der Bundesliga, der andere hat die Ambition, endlich einmal die Champions League zu gewinnen. „Wenn wir den Ball da verlieren, laufen andere Spieler in die Tiefe“, sagt Leon Goretzka. Beim VfB setzen Silas oder Chris Führich Akzente in der Offensive, bei Paris Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Da müsse man „extra konzentriert sein“, erläutert Matthijs de Ligt. Der Niederländer und Eric Maxim Choupo-Moting hatten mit ihren Toren für den scheinbar beruhigenden Vorsprung in Stuttgart gesorgt, ehe der VfB dank Juan José Pereas Treffer kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch mal Hoffnung schöpfte. Für Nagelsmann hatte der Kontrollverlust nichts mit seiner Auswechslungen nach dem 2:0 zu tun. „Das waren ja keine Nachwuchsspieler, die ich gebracht habe“, sondern fast alles erfahrene Nationalspieler. Sané, Gnabry, der genesene Mané und Pavard haben den Anspruch, in der Startelf zu stehen.

„Er ist ein sehr stabiler Spieler“

Von den großen Namen wurden nur die Wintertransfers Daley Blind und Joao Cancelo nicht berücksichtigt – und das lässt Rückschlüsse für Mittwoch zu. Nagelsmann betonte zwar, sich „noch nicht final entschieden“ zu haben, wie die Abwehrformation gegen Paris aussehe, wer den gesperrten Pavard ersetzen werde, aber dass es weder Blind noch Cancelo sein werden, zeichnet sich deutlich ab.

Josip Stanisic, der gegen Union und in Stuttgart auf der rechten Seite verteidigt hat, ist der favorisierte Gegenspieler für Mbappé. „Er ist ein sehr stabiler Spieler. Er macht, was er machen kann“, lobt de Ligt den Kollegen. Unterstützt vom schnellen Kingsley Coman, traut ihm auch Nagelsmann zu, den französischen Superstar in den Griff zu bekommen.

Cancelo könnte zwar mehr Impulse nach vorne geben. Aber darum geht es gegen Paris nicht. „Wir müssen ein gutes Gleichgewicht finden zwischen offensiver Power und defensiverer Ordnung“, sagt Nagelsmann. Weil die Bayern bei eigenem Ballbesitz mit Dreierkette agieren, können sie sich nur einen offensiven Außenspieler leisten, und das ist im Moment Alphonso Davies auf der linken Seite.

Deshalb kam Cancelo nach gutem Einstand zuletzt höchstens zu Teilzeiteinsätzen. Er habe „noch Dinge aufzuholen“, sagt Nagelsmann, weil der Spielstil von Manchester City sich sehr von dem beim FC Bayern unterscheide. Dort „hat Joao fast nie Dreierkette gespielt“.