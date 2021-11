Bayerns Jahreshauptversammlung : Nichts gegen Qatar

Der FC Bayern München orientiert sich nicht an der 50+1-Regel. Er ist, was den Anteil der Stimmen des e.V. an der AG angeht, noch strenger als die Deutsche Fußball Liga in ihren Statuten vorschreibt. „Wir haben eine Selbstbeschränkung auf 30 Prozent“, sagte Uli Hoeneß neulich im OMR-Podcast über den Einstieg von Investoren.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Er sprach von einem Deal, den sein Verein mit den mehr als 290.000 Mitgliedern gemacht habe. Wenn der Verein mehr als 30 Prozent der Stimmanteile an der AG – derzeit gehören Adidas, Allianz und Audi insgesamt 25 Prozent – verkaufen wolle, müssten davor die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung zustimmen. Mit Dreiviertelmehrheit. An so eine Zustimmung glaubt Hoeneß nicht. Man könnte sagen: In seinem Verein gilt fast 70+1.