Ausnahmespieler Yann Sommer : Diesen besonderen Torhüter bekommt der FC Bayern

Aktualisiert am

Mit Yann Sommer kommt kein gewöhnlicher Fußballprofi zum FC Bayern, auch kein ganz gewöhnlicher Mensch. Wer ist dieser 34 Jahre alte Schweizer? Was sind seine Stärken? Und was seine Schwächen?

Es ist schon erstaunlich, dass erst jetzt, wo die Karriere des 34 Jahre alten Torhüters Yann Sommer auf ihre letzte Phase zustrebt, einige der größten europäischen Fußballklubs ein ernsthaftes Interesse an diesem Profi entwickeln. Bevor der FC Bayern an diesem Donnerstag einen Vertrag bis Mitte 2025 mit Sommer abschloss, sollen auch Inter Mailand und Manchester United dringend an einer Verpflichtung des Keepers von Borussia Mönchengladbach interessiert gewesen sein. Doch die Bayern haben als Tabellenführer und Anwärter auf den Gewinn der Champions League offenbar das interessanteste Angebot unterbreitet.

Für dem Vernehmen nach acht Millionen Euro (plus Boni) wechselt die Nummer eins der Schweizer Nationalmannschaft vom Niederrhein an den Alpenrand, bereits an diesem Freitag könnte Sommer dabei sein, wenn seine neue Mannschaft zum Bundesliga-Rückrundenstart auf RB Leipzig trifft (20.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga, bei Sat.1 und bei DAZN).