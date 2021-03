Ausfall des Weltfußballers : Was dem FC Bayern ohne Lewandowski verloren geht

Wenn man in der Datenmine des Fußballs schürft – auf „transfermarkt.de“ geht das mit Maus und Tastatur –, findet man in der großen Geschichte der Bundesliga nicht einen Spieler aus dem kleinen Andorra. Dort, in einem Hochtal der Pyrenäen, haben sie lieber einen Ski als einen Ball am Fuß, weshalb man im Internet viel klicken und tippen muss, um überhaupt eine Verbindung mit dem deutschen Fußball zu entdecken.

Vor anderthalb Jahren hat ein Junge aus Frankfurt, dessen Mutter aus Andorra kommt, spontan ein Video an den andorranischen Verband geschickt, woraufhin er sofort in der Junioren-Nationalmannschaft mittrainieren und sogar mitspielen durfte. Doch in der Bundesliga wird man den Jungen in Zukunft eher nicht sehen. Er spielte damals in der Hessenliga für die B-Jugend des Karbener SV. Und daher ist es doch sehr kurios, dass nun ein Spieler aus Andorra ein nicht ganz uninteressantes Kapitel in der Geschichte der Bundesliga maßgeblich beeinflusst haben könnte.