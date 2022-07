FC Bayern mit Millionentransfers : Mia san reich

Wenn man Oliver Kahn und Herbert Hainer, den Vorstands- und den Aufsichtsratsvorsitzenden der FC Bayern München AG, im Frühling fragte, wie sie mit ihrem Klub im modernen Investorenfußball konkurrieren können, antworteten sie auch mit einem Adjektiv: kreativ sein.

„Es wird zukünftig sicherlich mehr Klubs geben, die mehr Geld zur Verfügung haben als wir, deswegen müssen wir noch kreativer (…) arbeiten“, sagte Hainer der F.A.S. – und deutete wie danach auch Kahn allerhöchstens an, was er mit „kreativer“ meinte. Als hätten sie einen Abschluss an der Markus-Söder-Akademie für Buzzwording.