Leipziger 1:1 gegen Bayern : Vergebliches Warten auf den Pfiff für den Nationalspieler

In der wahrscheinlich entscheidenden Szene beim 1:1 in Leipzig steht Joshua Kimmich im Mittelpunkt. Der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Foul am Bayern-Spieler. Danach stellen sich einige Fragen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Schiedsrichter Manuel Gräfe, früher einer der besten der Fußball-Bundesliga, eine heikle Frage diskutiert hat. „Ja“, sagte er im Sommer 2021 in einem Interview mit dem „Zeit Magazin“, „man braucht mehr Rückgrat, Joshua Kimmich Rot zu zeigen, als einem Spieler von Arminia Bielefeld.“ Er sollte damals diskutieren, ob Nationalspieler in der Bundesliga mit mehr Respekt behandelt werden würden.

„Ich habe diesen Bonus lange bestritten“, sagte Gräfe. „Angesichts des Niveauverlusts der Schiedsrichter habe ich zuletzt aber bisweilen den Eindruck gewonnen, dass bei manchen im Moment der Entscheidung der Name des Spielers und des Vereins doch Berücksichtigung gefunden haben könnte.“ Es war eher kein Zufall, dass er für sein Beispiel Kimmich wählte, den Führungsspieler des FC Bayern.

Und damit zur wahrscheinlich entscheidenden Szene dieses ersten Bundesligaspiels in Leipzig seit der WM-Unterbrechung.

In der 52. Minute passte Kimmich, der am Strafraum seiner Mannschaft stand, den Ball sorglos in die Mitte, wo ihn sich der Leipziger Marcel Halstenberg schnappte. Sofort war der Ball wieder im Strafraum der Bayern. Dort sprintete Kimmich Schulter an Schulter mit dem Stürmer André Silva, stürzte plötzlich – und schaute kurz danach den Schiedsrichter Daniel Siebert an.

Er wartete wohl auf das, was in solchen Momenten, in denen er, der Nationalspieler, stürzt, meistens passiert: einen Pfiff. Doch an diesem Abend wartete er vergebens. Denn Siebert pfiff nicht. Der sah sich stattdessen an, wie Silva den Ball durch den Strafraum flankte, wie Dominik Szoboszlai ihn durch den Strafraum köpfte, wie Halstenberg ihn dann ins Tor halstenbergte.

Und Kimmich? Warum war er wegen eines kleinen Körperkontakts gefallen? Weil er das Gleichgewicht wirklich nicht halten konnte? Oder weil er es gewohnt ist, dass die Schiedsrichter in solchen Zweikämpfen schon zu seinen Gunsten pfeifen? So oder so: Es stand danach nicht mehr 1:0 für den FC Bayern, sondern 1:1.

Am Freitagabend hat der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga in Leipzig einen Punkt geholt. „Wir können Dinge besser machen, haben aber auch Dinge gut gemacht“, sagte Julian Nagelsmann, der Trainer, später. In der ersten Spielhälfte, in der Eric Maxim Choupo-Moting (37. Minute) das 1:0 für seine Mannschaft schoss, sei man besser gewesen. In der zweiten Spielhälfte, als Halstenberg das 1:1 schoss, dagegen schwächer. „Fürs erste Spiel nach zwei Monaten Pause bin ich nicht unzufrieden mit dem Ergebnis.“ Das war das Wesentliche. Und sonst so?

Es gab an diesem Abend keine größeren Geschichten, aber mehrere kleinere, die in den nächsten Wochen möglicherweise noch zu größeren werden könnten.

Da wäre die Geschichte von Joshua Kimmich, der seine Mannschaft an diesem Abend sogar als Kapitän aufs Feld führen durfte. In München ist sein Standing sehr hoch. In Deutschland war es wohl schon mal höher. So oft wie in diesen Wochen ist Kimmich noch nie kritisiert worden. Einer der Kritiker: Philipp Lahm, der Weltmeister-Kapitän, der schon im September sagte, dass Kimmich „ein bisschen an der Denkweise arbeiten, einen Tick defensiver denken“ müsse. An dieser Kritik, das sah man mal wieder, ist etwas dran. Als er sich später im Interview stellte, antwortete Kimmich aber sehr souverän. Als er gefragt wurde, ob der Zweikampf mit Silva in der 52. Minute ein Foul gewesen sei, sagte er nur: „Nein.“

Da wäre auch die Geschichte von Thomas Müller, der nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern selbst in München nicht mehr unantastbar zu sein scheint. An seiner Stelle spielte in Leipzig Jamal Musiala. Und auch wenn der sicher nicht sein bestes Spiel machte, dürfte er weiter gesetzt sein. Als er sich später im Interview stellte, antwortete aber auch Müller, der erst in der 82. Minute eingewechselt worden war, sehr souverän: „Ich stehe mit dem Trainer in gutem Kontakt, gutem Austausch. Am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft gewinnen. Jeder Einzelne muss sich dem Team unterordnen. Das gilt genauso für mich.“

Und dann wäre da aber eben auch diese Geschichte: Der Tabellenerste hat gegen den Tabellendritten einen Punkt geholt – und im vielleicht schwersten verbliebenen Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison seinen Sechs-Punkte-Vorsprung verteidigt. Wenn’s nicht die Bayern wären, würde man das wohl souverän nennen.