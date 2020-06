So läuft die spezielle Meisterfeier in Corona-Zeiten

Bundesliga-Titel : So läuft die spezielle Meisterfeier in Corona-Zeiten

So wird es am Ende dieser Saison nicht aussehen – weil in Corona-Zeiten nur mit Abstand gejubelt werden darf. Bild: Picture-Alliance

Mit einem Sieg in Bremen wäre der FC Bayern wieder deutscher Meister. So weit, so normal. Doch alles, was danach kommt, wird anders sein. Wie darf gefeiert werden? Wann wird die Schale überreicht? Gibt es Bierduschen?