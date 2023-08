Kann es sein, dass der Mittelstürmer Harry Kane der Spielertyp ist, den der FC Bayern am meisten wollte, aber nicht der Spielertyp ist, den er am meisten brauchte?

Der Fußballspieler und der Trainer, die sich die mächtigsten Männer in der Säbener Straße so sehr wünschten: Harry Kane (links) und Thomas Tuchel Bild: Reuters

Es standen die entscheidenden Spiele der alten Saison an, aber Thomas Tuchel dachte schon an die neue. Er landete mitten im Mai, in dem Monat, in dem in Deutschland die Meisterschaft endete, in London, wo er dann den Fußballspieler aufsuchte, den er sich so sehr für seine Mannschaft wünschte.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Er wusste, dass der Spieler, der selbst in der englischen Nationalmannschaft Kommandos ansagte, nach vielen Verhandlungsrunden wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Euro kosten würde. Und doch setzte er sich in dieser Sache schon in der alten Saison ein – weil er so einen Spieler nicht nur wollte, sondern aus seiner Sicht in der neuen Saison sogar dringend brauchte.