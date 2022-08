Münchner Fußballklub : Schmuggler und Anarchisten beim FC Bayern

In der Welt der NFL gibt es eine geniale Wortschöpfung: „Over­reaction week“. Die Woche der Überreaktionen. So nennen die Footballfans in den Vereinigten Staaten die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Spieltag. In den Sport-Talkshows werden die ersten Ergebnisse dann mit so einer Endgültigkeit durchdiskutiert, dass man sich wundert, warum die NFL danach nicht direkt mit den Play-offs weitermacht.

An diesem Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) steht für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga der zweite Spieltag an – und damit das Ende der deutschen „Overreaction week“, in der die Dominanz der Bayern diskutiert worden ist. Doch was soll man machen, wenn der Meister gegen die Champions-League-Mannschaften aus Leipzig und Frankfurt elf Tore erzielt? Ohne Robert Lewandowski.