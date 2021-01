Pleite nach 2:0-Führung : Der FC Bayern wird düpiert

Zu Beginn haben die Münchner das Bundesliga-Spitzenspiel in Mönchengladbach noch völlig unter Kontrolle. Dann aber dreht die Borussia auf, der FC Bayern reagiert zu spät. Und so kommt alles anders.

Es gab Zeiten, da wäre so ein Bundesligaspiel entschieden gewesen, wenn der FC Bayern bereits Mitte der ersten Halbzeit 2:0 in Führung gegangen ist und der Gegner überdies in einer eher schwierigen Phase steckt. Sie hätten ihre Gegenspieler laufen lassen, hätten ihre ganze Mia-San-Mia-Selbstgewissheit ausgespielt und die Sache sauber zu Ende gebracht. Aber in dieser besonderen Saison mit dem Trainer Hansi Flick und dieser eher mutigen als kaltblütigen Mannschaft gelten solche Gewissheiten nicht mehr.

Auch nach einer deutlichen Führung stehen die Chancen gut, dass sich noch ein wildes Spektakel ergibt. Am Freitag während der Partie der Münchner in Mönchengladbach stand es nach einer halben Stunde 0:2, nach 50 Minuten 3:2 und nach 40 weiteren Minuten hingebungsvollem Kampf durfte der Traditionsklub vom Niederrhein tatsächlich über einen ganz besonderen Sieg jubeln.

„Wir haben die Tore so erzielt, wie wir uns das vorgenommen haben“, meinte Borussia-Doppeltorschütze Jonas Hofmann später. „Wir haben immer besser ins Spiel gefunden.“ Münchens Thomas Müller hielt dagegen: „Sie haben leider diese zwei, drei Fehlpässe, die wir im Spielaufbau hatten, eiskalt bestraft. Aber am Ende ist es müßig, über die Gegentore zu diskutieren. Wir haben aus unserer Belagerung in der zweiten Halbzeit ein Tick zu wenig gemacht.“

Unterschiedliche Grundhaltungen

Begonnen hatten beide mit sehr unterschiedlichen Grundhaltungen, woraus sich sofort eine interessante Ausgangslage ergab: Die Bayern waren weniger passiv als in den ersten Halbzeiten der vergangenen Spiele, in denen sie acht Mal nacheinander in Rückstand geraten waren. Nun hatten sie ständig den Ball, wirkten dominant, wollten die Führung. Doch die Borussia war kaum weniger gefährlich mit ihren schnellen Gegenstößen. Obgleich die Anfangsphase noch keine großen Chancen hervorbrachte, war das Duell intensiv und niveauvoll. Zum klaren Torabschluss fehlte lediglich der letzte Durchbruch, die Präzision im letzten Pass.

Eine solche Aktion war jedoch gar nicht notwendig für die Führung der Gäste aus München. Gladbachs Florian Neuhaus spielte ohne echte Not, dafür aber mit sehr eindeutiger Absicht, einen Ball im eigenen Strafraum mit der Hand. Zwar waren nur die äußersten Spitzen seiner Handschuhfinger in den Kontakt verwickelt, aber diese Berührung stellte Schiedsrichter Harm Osmers nach Ansicht der Videobilder eindeutig fest. Robert Lewandowski traf per Elfmeter zum 1:0 (22.).

Es war ein schwerer Fehler der Borussia, der nicht der einzige bleiben sollte in dieser Phase. Wenige Aktionen nach dem Rückstand fing Leon Goretzka einen fahrigen Spiel-Eröffnungspass von Matthias Ginter ab und schoss nach einem Doppelpass mit Leroy Sané aus 18 Metern das 0:2 (26.). „Wir brauchen eine andere Einstellung von Anfang an“, hatte Trainer Flick nach den schwächeren Anfangsphasen zuletzt gesagt, und das hatten seine Spieler sehr gut umgesetzt.

Doch nach der Führung wurden sie wieder nachlässig und matt. Plötzlich gewannen die Gladbacher ein paar Zweikämpfe mehr im Mittelfeld, sie fanden Lücken für ihre Pässe und der brillante Hofmann schoss noch vor der Pause zwei Tore. Zunächst traf der Angreifer lässig nach einem schönen Pass von Lars Stindl (36.), und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang ihm nach einem weiteren Zuspiel seines Kapitäns in die Tiefe das 2:2 (45.). Die Borussia war zurück und die Münchner mussten einen schweren Rückschlag verkraften, was zu Beginn der zweiten Hälfte sichtbar wurde. Die Abwehr der Bayern wirkte immer wieder nicht souverän, und Neuhaus gelang so ein großartiger 18-Meterschuss in den Winkel zum 3:2 (49.). Diesmal hatte Hofmann den Treffer vorbereitet.

Nun lagen die Münchner also doch auch im neunten Spiel am Stück zurück und die Gladbacher blieben weiterhin gefährlicher. Erst Mitte der zweiten Halbzeit schalteten die Bayern in den Aufholjagdmodus, den sie derzeit so gut beherrschen. Sie hatten immer mehr Ballbesitz im und um den Strafraum, aber klare Chancen blieben selten. Viel mehr als hohe Bälle fielen den Münchnern nicht ein. Ginter klärte in der Nachspielzeit noch einen Kopfball von Niklas Süle kurz vor der Linie, so retteten sie den Vorsprung über die Zeit.

Die Bayern bleiben in dieser Saison wankelmütig und unberechenbar, am Samstag könnten sie ihre Tabellenführung an RB Leipzig verlieren, und auch Leverkusen kann sich noch Hoffnungen auf den Titel machen, der früher einmal den Namen „Herbstmeister“ trug. Diesmal wird der Tabellenführer nach Ende der ersten Saisonhälfte vielleicht „Januarmeister“ heißen. In jedem Fall bietet der Endspurt der Hinrunde bietet beste Voraussetzungen für gute Unterhaltung.