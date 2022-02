2:4 in Bochum : Grotesker Stromausfall beim FC Bayern

Es liegt eine Woche hinter dem FC Bayern, in deren Verlauf die Angehörigen des Rekordmeisters wahrlich viel dafür getan haben, um die Langeweile im Titelrennen der Bundesliga zu bekämpfen. Zunächst regte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn an, die Meisterschaft am Ende einer regulären Bundesligasaison künftig in einem kurzen Playoff-Turnier auszuspielen. Und am Samstag ließ sich der Tabellenführer nach einer phasenweise grotesken Darbietung mit 4:2 (4:1) vom VfL Bochum besiegen. In einer spektakulären Partie, die auch 6:2, 7:3 oder sogar 4:4 hätte enden können.

Aber aufgrund des leidenschaftlichen Auftrittes der Bochumer und der fehlerhaften Defensivleistung des FC Bayern war der Erfolg für den Außenseiter keinesfalls unverdient. „Das war ein geiles Spiel, es hat alles geklappt heute“, sagte Bochums Kapitän Anthony Losilla, und Münchens Joshua Kimmich erklärte: „Das war über das ganze Spiel hinweggesehen unsere schlechteste Saisonleistung.“

Das mitunter chaotische Spiel hatte schon kurios begonnen an der Castroper Straße: Aufgrund eines Stromausfalls im ganzen Stadtteil Grumme, mussten die Bochumer ohne ihren legendären Grönemeyer-Song „Bochum“ ins Stadion einlaufen. Auch die Anzeigetafeln und die Werbebanden blieben während der ersten Viertelstunde der Partie dunkel, und als die Stadtwerke den Schaden schließlich behoben hatten, stand es bereits 1:1 – ein schmeichelhafter Zwischenstand für den FC Bayern.

Minuten für die Geschichtsbücher

Der Tabellenführer spielte von Beginn an unkonzentriert, der Spielaufbau war ungenau, die Zweikampfführung zaghaft, so dass die Bochumer in den ersten Minuten mehrfach gefährlich im Strafraum des Tabellenführers auftauchten. Dem Team von Julian Nagelsmann reichte hingegen ein Angriff, um in Führung zu gehen: Robert Lewandowski stocherte den Ball nach einer Kopfballvorlage von Kingsley Coman aus sechs Metern ins Tor (9. Minute). Für einen kurzen Moment war das Publikum geschockt über die kühle Effizienz der Bayern, die aber mit dieser Führung keinesfalls an Souveränität gewannen.

Ganz im Gegenteil. Christopher Antwi-Adjei glich nach einem schönen Konter aus (14.), bevor Jürgen Locadia per Handelfmeter (38.) sowie Christian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) den VfL in einer furiosen Schlussphase der ersten Halbzeit mit 4:1 in Führung brachten. Die 8500 Zuschauer gerieten in Ekstase während dieser Minuten für die Geschichtsbücher.

Gamboa hatte vor seinem wunderschönen Schuss Kingsley Coman getunnelt, und Holtmann war der gleiche Trick vor seinem tollen Treffer von der anderen Seite bei Dayot Upamecano gelungen. „Die haben irgendwann die Lust am Fußball verloren“, sagte Losilla. In der Pause wurde dann auch endlich Grönemeyers Hymne abgespielt, das Publikum badete im Glück.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Nagelsmann den schwachen Upamecano aus und stellte auf Dreierkette um, doch die Defensive blieb desolat. „Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie man so ein Spiel angeht“, sagte Kimmich und beklagte, dass so etwas in dieser Saison nicht zum ersten Mal passiere. Gleich in den ersten vier Minuten der zweiten Hälfte erzielte der Aufsteiger zwei Abseitstore, und Benjamin Pavard legte Holtmann eine Riesenchance auf, die der Bochumer ungenutzt ließ.

Der stabilste Verteidiger in einer insgesamt schwachen Defensive war noch Niklas Süle, der nach Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Dortmund erstmals wieder für die Bayern im Einsatz war. „Wenn man einen Spieler spielen lässt, dann ist die Botschaft klar von einem Trainer, dass man ihm vertraut. Ich sehe keinen Grund, ihn auf die Tribüne zu setzen“, hatte Nagelsmann vor dem Anpfiff gesagt.

Der Trainer brachte zwar abermals sein Bedauern über den Verlust des Nationalspielers zum Ausdruck, wies zugleich aber alle Kritiker darauf hin, dass die wichtigsten Gründe für so eine Entscheidung von außen oftmals nicht sichtbar seien. Süle war in jedem Fall nicht der Hauptverantwortliche für dieses fehlerhafte Spiel, das am Ende doch noch einmal richtig spannend wurde.

Nach Lewandowskis 4:2 (75.) machten die Bayern viel Druck, der polnische Torjäger setzte noch einen Freistoß an die Latte, die Angst der Bochumer vor einem weiteren Münchner Treffer war förmlich greifbar. Doch Torhüter Michael Esser, der den positiv auf das das Coronavirus getesteten Manuel Riemann ersetzte, und seine Defensive hielten dem Druck stand.

Die Dortmunder haben damit am Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) bei Union Berlin die Chance, ihren Rückstand auf den Tabellenführer wieder etwas zu verkürzen. Immer klarer wird in jedem Fall, dass eine ungefährdete Meisterschaft der Münchner in dieser Saison weniger auf der eigenen Stärke beruhen würde als auf der Schwäche der Konkurrenz.