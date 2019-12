1:2 in Mönchengladbach : Die Bayern verlieren die Kontrolle und das Spiel

Das Spiel der Spiele an diesem 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga hielt lange nicht, was sich die Fans in Deutschland von diesem Duell der schon in den siebziger Jahren dominierenden Mannschaften versprochen hatten. Dafür war der Rekordmeister FC Bayern München in der ersten Halbzeit zu überlegen und Borussia Mönchengladbach als Tabellenführer eine Halbzeit lang kaum präsent. Ein kleines Wunder, dass es nach 45 Minuten 0:0 stand. Erst mit der Führung der Bayern durch Perisic (49.Minute) erwachte auch der Gladbacher Sturm und Drang. Und wie! Bensebaini (60.) glich für die Rheinländer aus und verhalf ihnen per Foulelfmeter (90.+3) auch noch zum 2:1-Sieg.

Martinez, dafür per Gelb-Roter Karte vom Platz gestellt, hatte vorher Thuram zu Fall gebracht. Ein unter dem Strich glücklicher Erfolg für den Tabellenführer, der von der Münchner Unfähigkeit profitiert hatte, die eigene Überlegenheit vor der Pause in Tore umzumünzen. Die Bayern fielen damit auf Rang sechs der Tabelle zurück – und Trainer Hansi Flick muss damit rechnen, zum neuen Jahr abgelöst zu werden. „Mich ärgert es, dass wir zwei Spiele verloren haben, obwohl wir ganz klare Chancen hatten, beide zu gewinnen“, sagte Flick, „aber am Ende wird nach Toren abgerechnet. (...) Ich mache mir jetzt keine Gedanken, was das für mich bedeutet. Ich habe anderes zu tun mit der Mannschaft“, fügte Flick hinzu.

Der Goldglanz der alten Zeit lag über diesem Liga-Klassiker, als zwischen 1969 und 1977 Borussia Mönchengladbach (fünf deutsche Meisterschaften) und der FC Bayern München (vier) den national wichtigsten Titel unter sich aufteilten. Es waren große Jahre des deutschen Fußballs, in denen die jugendbewegten, stürmischen „Fohlen“ mit Protagonisten wie Günter Netzer, Jupp Heynckes und Berti Vogts die Fans begeisterten und die seinerzeit schon abgeklärten Bayern unter der Regentschaft von Franz Beckenbauer auch internationale Leuchtzeichen setzten – etwa mit dem dreimal in Serie gewonnenen Europapokal der Landesmeister (1974 bis 1976).

Diesmal schwang ein starker Hauch Nostalgie mit, als die Gladbacher erstmals wieder als Tabellenführer den in der Liga längst übermächtigen Bayern begegneten – eine Konstellation, die die Massen letztmals in der vorerst letzten Gladbacher Meistersaison 1976/77 elektrisierte, als die Borussia am 19. Dezember 1976 im Bökelbergstadion 1:0 gewann. Berti Vogts, einer der Helden von früher, legte sich schon mal fest: „Wenn Borussia am Samstag gewinnt, wird es schwer, sie da oben wieder wegzukriegen.“ Die Borussia liegt nach 14 Spieltagen nun sieben Punkte vor den Bayern.

Bei den Münchenern war das Ballyhoo um dieses Spiel der Spiele nicht so groß. Die Münchner sind gewöhnt an die großen Duelle, so dass der vorerst bis zum Jahreswechsel als Cheftrainer arbeitende Flick zum Bundesliga-Klassiker nur die persönliche Note beisteuerte, dass sein Bruder schon immer Borussen-Fan und er selbst ein Anhänger der Bayern gewesen sei.

Doch von der in dieser Spielzeit schon oft sichtbaren Klasse der Elf vom Niederrhein war vor der Pause nichts zu spüren. Reichlich verkrampft und ohne die zuletzt spürbare Spielfreude und offensive Wucht begegneten die Gladbacher dem alten Widersacher, den die Borussia daheim schon zwanzig Mal besiegt hat. Bayern setzte die „Fohlen“ früh unter Druck, agierte mit dem Selbstbewusstsein eines Klassenprimus und besaß genügend Gelegenheiten, das Spiel schon bis zur Pause zu entscheiden. Lewandowski vergab zwei große Chancen (14./16.), Müller scheiterte an Torhüter Sommer (26.), und der für den verletzten Tolisso eingewechselte Perisic war bei seinem Schuss in den grauen Gladbacher Himmel zu unkonzentriert (41.).

So wie auch der sonst besonders zuverlässige Torhüter Sommer, der Kimmichs Schüsschen mit dem Knie abzuwehren versuchte, dabei den Ball durchflutschen ließ und ihn erst im letzten Moment wieder zu fassen bekam, als das Spielgerät die Torlinie schon fast überrollt hatte (27.). Das Hawkeye bewahrte Gladbach vor dem verdienten Rückstand. Nach der Pause war das Glück der Borussia erst einmal aufgebraucht. Just aus dem Moment, in dem auch Roses Team sich erstmals in ein frühes Pressing traute, entwickelten die Münchner einen Konterschlag, den Perisic mit einem Schuss aus der Drehung zum 1:0 abschloss.

Nun aber lagen die Münchner Karten endlich auf dem Tisch, und Gladbach musste sich eines Rückstands erwehren. Das taten sie, zumal nach der Einwechslung von Embolo, getreu der alten Borussen-Devise, Angriff ist die beste Verteidigung. Und siehe da: Nach einem Eckball von Hofmann nutzte Bensebaini per Kopfball die erste Mönchengladbacher Torchance zum 1:0. Vier Minuten später kam der quirlige Herrmann (64.) für den angeschlagenen Pléa, wodurch sich der Druck der frisch aufgeblühten Borussia weiter erhöhte. Aus einer bayerischen Demonstration war ein ausgeglichenes Duell mit einer starken kämpferischen Note geworden.

Am Ende, als alles für ein Unentschieden sprach, brachten sich die Münchner auch noch um den schalen Punktelohn, als Martínez Thuram foulte, dafür des Feldes verwiesen wurde und Bensebaini bei seinem Foulelfmeter freie Bahn hatte, die Gladbacher ins Glück zu schießen. Die Borussen-Fans feierten frenetisch mit ihrer Mannschaft, und der alte Gassenhauer „Que sera, Borussia ist wieder da“, hatte an diesem Nachmittag unter nostalgischen Vorzeichen aufs Neue Konjunktur.