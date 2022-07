Streit zum Thema Qatar : Der Fan-Aktivist beim FC Bayern

Aktualisiert am

Kritische Fans können sichtbar machen, was Klubs nicht sichtbar machen wollen: Wie ein 29 Jahre alter Jurist die Qatar-Diskussion beim FC Bayern bestimmt und auch Sigmar Gabriel herausfordert.

Am Montag saß Michael Ott, Mitglied des FC Bayern, im Münchner Stadion und sprach mit einem Mann, den man nicht sprachlos macht. Sigmar Gabriel, der in seinem SPD-Leben schon Außen- und Wirtschaftsminister der Bundesrepublik war. Auf Einladung der Bayern stritten Ott und Gabriel mit acht anderen Männern mehr als zwei Stunden über einen der umstrittensten Player des Sports: Qatar. Der Fußballfan Ott findet es falsch, dass der wichtigste deutsche Sportverein einen Sponsoringvertrag mit Qatar Airways hat, einem Staatsunternehmen, in dem regelmäßig Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden. Der Fußballfan Gabriel findet das nicht. Sie führten folgenden Dialog:

Gabriel: „Wenn Sie recht haben, dass solches Engagement wie das des FC Bayern so ein bisschen zur Camouflage genutzt oder missbraucht werden kann, dann finde ich, machen sie doch gerade das Gegenteil hier deutlich. Ohne das Engagement des FC Bayern würden wir doch gar nicht reden über die Lage.“