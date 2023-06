Am Mittwochmorgen hat die FC Bayern München AG eine Businessentscheidung öffentlich gemacht, die für ein Fußballunternehmen eigentlich ganz normal ist. Sie hat vermeldet, dass der Vertrag mit einem Sponsoren, wenngleich einem sehr wichtigen, „einvernehmlich“ enden wird. Und dann? Die „Süddeutsche Zeitung“ sendete eine Eilmeldung.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Und die Beobachter und Fans des FC Bayern diskutierten auf Twitter so eilig und eifrig, als hätte der Klub Harry Kane, den Kapitän und Stürmer der englischen Nationalmannschaft, gekauft (was in den nächsten Tagen tatsächlich so kommen könnte). Denn eines ist und war der Sponsorendeal des deutschen Meisters mit dem Staatsunternehmen Qatar Airways nie: normal.