An diesem Sommersamstag, an dem endlich feststeht, dass der FC Bayern München mehr Geld für einen Fußballspieler ausgegeben hat als in den anderen Sommern seiner großen Geschichte, stellt sich eine Frage, die mehr Antwortmöglichkeiten hat als man meinen sollte: Warum?

Es ist ein wesentliches Merkmal des modernen Spiels, dass der Mehrwert der Spieler durch ihre massenmediale, internationale Superstarisierung vergrößert worden ist. Sie sind pro Woche nicht mehr nur 90 Minuten präsent, sondern sieben Tage, weswegen sie mehr möglich machen als Tore oder Trophäen. Für die einen Fußballklubs – meistens mit emiratischen, qatarischen oder saudi-arabischen Investoren – sollen sie (sport-)politischen Gewinn schaffen. Für die anderen Fußballklubs – meistens mit amerikanischen Investoren – finanziellen Gewinn. So ist das in einem Sport, in dem das internationale Kapital diktiert.

Und wennwohl man das auch in München merkt, unterscheidet sich der deutsche Meister in dieser Sache von vielen seiner europäischen Konkurrenten: An der Säbener Straße geht es auch den mächtigen Männern nicht um den größtmöglichen Gewinn, sondern um das größtmögliche Gewinnen.

Mindestens 100 Millionen Euro. So viel soll der FC Bayern München alleine als Ablösesumme für den Mittelstürmer Harry Kane ausgeben. Warum? Weil es sich eben um Harry Kane handelt: Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der Spieler mit den zweitmeisten Toren in der Historie der Premier League. Und weil dieser Harry Kane das letzte Puzzleteil sein soll, um wieder das Größtmögliche zu gewinnen.

Der Preis der Prozentpunkte

An der Säbener Straße ist das natürlich nicht die deutsche Meisterschaft und natürlich nicht der DFB-Pokal, sondern die Champions League. Man wird mit Geld nie garantieren können, dass man diesen Wettbewerb gewinnt – sogar, wenn man, wie Manchester City, das Geld mit Genie kombiniert. Man wird mit Geld aber meistens die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass man diesen Wettbewerb gewinnt.

Und klar: Mit Harry Kane ist die Siegeswahrscheinlichkeit für den FC Bayern um ein paar Prozentpunkte gestiegen.

Doch was ist der Preis dieser Prozentpunkte?

Mindestens 100 Millionen Euro als Ablöse – das ist verdammt viel: Dafür, dass der Vertrag von Harry Kane mit Tottenham Hotspur im nächsten Sommer ausgelaufen wäre. Dafür, dass ihn der Klub, der einen amerikanischen Investor mit auch nicht-sportlichen Interessen hat, nur noch in diesem Sommer verkaufen konnte.

Dafür, dass die großen Klubs aus England und Spanien in diesem Sommer offenbar kein konkretes Interesse an ihm hatten. Dafür, dass er selbst in diesem Juli schon 30 Jahre alt geworden ist. Und dann ist ja noch der Vertrag: vier Jahre – mit mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr.

Ist er das letzte Puzzleteil?

Wird es das wert sein? Wenn man mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert, muss man sagen: Nein!

Es ist schließlich wahrscheinlich, dass München selbst mit dem Mittelstürmer Harry Kane die Champions League in dieser Saison nicht gewinnen wird. Es ist wahrscheinlich, dass er danach Saison für Saison nicht mehr so fest schießen, nicht mehr so hoch springen, nicht mehr so schnell sprinten kann. Und es ist wahrscheinlich, dass er in dieser Mannschaft des FC Bayern gar nicht das letzte Puzzleteil ist.

Das fehlt – so scheint es auch der Trainer Thomas Tuchel zu sehen – nämlich nicht in der Sturmmitte, sondern im Mittelfeld.