Münchner Transfers : Die Zeit läuft gegen den FC Bayern

Hansi Flick ist optimistisch, dass der FC Bayern München seinen Kader in der am kommenden Montag endenden Transferperiode weiter verstärken kann. „Ich bin guter Dinge, weil jedem bewusst ist, dass die Saison keine normale Saison ist, wenn wir alle drei, vier Tage ein Spiel haben“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag in München. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team würden gute Arbeit leisten. „Wir versuchen, was möglich ist, auch zu realisieren“, sagte Flick. „Ich bin nicht nervös.“

Der 55-Jährige wies vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.30 Uhr im ZDF und bei DAZN) wieder auf die finanziellen Herausforderungen für die Klubs wegen der Coronavirus-Pandemie hin. Auch der FC Bayern könne „nicht aus dem Vollen schöpfen, was das Finanzielle betrifft“, sagte Flick. „Wir müssen schauen, dass wir das mit Sinn und Verstand machen.“

Spekuliert wurde zuletzt schon über Sergiño Dest (Ajax Amsterdam) oder Max Aarons (Norwich City) als Zugänge. Auch die spektakuläre Variante Mario Götze (vereinslos) war schon ins Gespräch gebracht worden. Ein Name, der diskutiert werde, sei der französische Mittelfeldspieler Thomas Lemar von Atlético Madrid, berichtete nun zudem die „Sport Bild“.

Als Abgänge oder Ausleihkandidaten werden Javi Martínez, Mickaël Cuisance und Alexander Nübel gehandelt. Der Schalker Torhüter Nübel war wie das französische Abwehrtalent Tanguy Nianzou (18) und der Königstransfer Leroy Sané (24) als Zugang verpflichtet worden. Man habe noch Zeit bis zum 5. Oktober, danach könne man sich unterhalten, sagte Flick. Eines sei klar: Die Weltklassespieler des FC Bayern würden auch in dieser Saison Titel und Spiele gewinnen wollen. Aktuell gilt der Münchner Kader als sehr klein für die großen Anforderungen mit zahlreichen Englischen Wochen.

Im Vertragspoker mit David Alaba will der Klub seinen Abwehrchef einem Medienbericht zufolge auch ohne Einigung über eine Verlängerung nicht vorzeitig ziehen lassen. Der 28 Jahre alte Österreicher solle mindestens bis Sommer 2021 beim deutschen Fußball-Rekordmeister bleiben, berichtete die „Bild“-Zeitung (Mittwoch). Dies habe der Bayern-Vorstand beschlossen.

Seit Monaten pokern die Münchner mit Alaba und dessen Berater um die Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages. Die Bayern wollen den Nationalspieler weiter langfristig binden und ihn nicht Mitte 2021 ablösefrei verlieren. Zuletzt gab es öffentliche Wortgefechte beider Seiten. Sollte es keine Einigung geben, könnte Alaba in knapp einem Jahr ohne Ablöse zu einem anderen Verein wechseln.

Trainer Flick mahnte derweil einen behutsamen Umgang bei den Abstellungen von Nationalspielern an. „Man muss gemeinsam mit den Nationaltrainern schauen, dass die Belastung am Ende ausgeglichen ist. Da sind wir dabei, Kommunikation hilft enorm. Es ist wichtig, dass wir das in Zukunft vermehrt machen“, sagte er. „Wir wissen, dass auch die Nationalmannschaft ihre Ziele hat.“

Bundestrainer Joachim Löw, der gemeinsam mit seinem langjährigen Assistenten Flick 2014 Weltmeister wurde, hatte bei den ersten Länderspielen der Saison auf die vier Münchner Champions-League- Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry verzichtet. Leroy Sané, der nun verletzt ausfällt, und Niklas Süle waren nach langen Verletzungen dagegen dabei und sammelten Spielpraxis. Auch die Leipziger Königsklassen-Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg bekamen eine Pause.

Über die Pause für vier Spieler sei man sehr „happy“ gewesen, sagte Flick. Auch die Franzosen hätten auf Spieler verzichtet. Man müsse sich mit den Nationaltrainern austauschen, denn es gehe nur gemeinsam, sagte Flick mit Blick auf das volle Spielprogramm. Die deutsche Auswahl trifft in der Nations League am 10. Oktober in Kiew auf die Ukraine und drei Tage später in Köln auf die Schweiz. Dort ist am 7. Oktober zudem ein Testspiel gegen die Türkei terminiert.