Am ersten Spieltag der Bundesliga hat der FC Bayern in Frankfurt sechs Tore geschossen – und eine Illusion entstehen lassen. Es war nämlich nicht nur das erste Ligaspiel der Saison, es war auch das erste Ligaspiel ohne Robert Lewandowski, den Mittelstürmer, der in seiner glorreichsten Saison sogar mehr Tore machte als der große Gerd Müller.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Und weil in diesem stürmischen Spiel an der Stelle Lewandowskis, der sich in dem Sommer dem FC Barcelona anschloss, plötzlich auch Benjamin Pavard den Ball ins Tor schoss, stand später in der F.A.Z. dieser provokante Satz, der sich als illusorisch herausstellen sollte: Wenn die Bayern so schnell in den Strafraum spielen, muss in der Mitte nicht ein polnischer Weltfußballer stehen, sondern manchmal nur ein französischer Rechtsverteidiger.