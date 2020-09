Hoeneß zu Alaba-Poker : Problem des FC Bayern ist ein „geldgieriger Piranha“

Aktualisiert am

David Alaba soll beim FC Bayern bleiben. Das zumindest will der deutsche Fußball-Rekordmeister unbedingt. Doch die Verhandlungen stocken. Ehrenpräsident Uli Hoeneß kennt den Grund.

Mit dem FC Bayern in Verhandlungen: David Alaba Bild: EPA

Im Vertragspoker mit David Alaba sieht Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß den Berater des österreichischen Fußball-Nationalspielers als das größte Problem. „Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater“, sagte der 68-jährige Hoeneß am Sonntag im Fußball-Talk „Doppelpass“ bei über Pini Zahavi.

Von dem 77-Jährigen lasse sich insbesondere Alabas Vater beeinflussen, behauptete Hoeneß: „Es geht wirklich nur um Geld und sonst gar nichts. David ist ja schon beim besten Verein der Welt.“

Am Ende hoffe er, dass sich der 29-jährige Alaba durchsetze und die Entscheidung über seine Zukunft selbst treffe, meinte Hoeneß. Alabas Vertrag beim Champions-League-Sieger läuft am 30. Juni 2021 aus. Er könnte dann ablösefrei wechseln. Angeblich fordert sein Berater ein zweistelliges Jahresgehalt um die 20 Millionen Euro.

„Wir hoffen alle, dass David bleibt“, sagte Hoeneß. Er habe auch persönlich mit Alaba in den vergangenen Wochen ein Gespräch geführt. Unter Trainer Hansi Flick ist der frühere Außenverteidiger beim Triple-Gewinner zum anerkannten Abwehrchef aufgestiegen.

Zahavi hat laut kicker 25 Millionen Euro Jahresgage für seinen Mandanten Alaba gefordert. Alaba wäre damit der Topverdiener beim Triplesieger – noch vor Torjäger Robert Lewandowski, Kapitän Manuel Neuer oder Thomas Müller. Die Bayern bieten angeblich 15 Millionen plus Boni.

Bei den bisherigen Verhandlungen sei man „zu keinem Ergebnis gekommen“, so Hoeneß: „Wir wünschen uns alle nichts sehnlicher, dass er bleibt.“ Österreichs Nationalspieler Alaba hatte in der vergangenen Woche beim FC Bayern die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Vorstand Oliver Kahn hatten sich zuletzt „sehr optimistisch“ gezeigt, dass Alaba in München verlängert. Offen ist beim Rekordmeister auch noch die Zukunft von Thiago und Javi Martinez.