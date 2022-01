Corona-Diskussion in München : Die Entscheidung der DFL und ihre Folgen

Am vergangenen Dienstag ist auf der Website der Deutschen Fußball Liga (DFL) ein Text veröffentlicht worden. Die Überschrift: „Unter welchen Umständen werden Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga abgesetzt?“ In dem Text wurde dann auf den zweiten Paragraphen der DFL-Spielordnung hingewiesen, wo unter Punkt drei die „Absetzung wegen Erkrankung von Spielern“ geregelt ist. Es ist in dieser Phase der Pandemie eine passende Pointe für den Zustand des Profifußballs, dass es nun wahrscheinlich wichtiger ist, über Paragraphen und Punkte zu diskutieren als über die Ergebnisse des 18. Spieltags.

Jetzt, da am ersten Bundesliga-Wochenende des neuen Jahres neun von neun Spielen ausgetragen wurden, sollte man sich noch einmal ausführlich mit der Spielordnung auseinandersetzen. Am Freitagabend ist nämlich das Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach angepfiffen worden, obwohl dem Tabellenersten 13 von 25 Spielern aus seinem Profikader fehlten.