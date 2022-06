Folgen des Mané-Transfers : Der FC Bayern im Auge Afrikas

Keiner der Münchner Verantwortlichen konnte am vergangenen Mittwoch den Impuls unterdrücken, ein sehr großes Wort auszusprechen, das gewiss nicht ganz falsch, zugleich aber auch ziemlich unbescheiden klingt. Ein zwar schon 30 Jahre alter, in der Bundesliga aber doch noch sehr neu und frisch strahlender „Weltstar“ wird künftig für den FC Bayern spielen, sagten Präsident Herbert Hainer, Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hassan Salihamidzic in leicht variierenden Formulierungen.

Kahn strahlte wie nie, seit er zum Münchner Klubchef befördert wurde. „Wir brauchen frisches Blut, wir brauchen Veränderung im Kader“, sagte er, nicht zuletzt als Mittel gegen „eine gewisse Bequemlichkeit“, die sich nach zehn Meistertiteln einzuschleichen droht. In all den Worten schwang viel Stolz auf einen sehr vielversprechenden Coup mit, aber auch eine ordentliche Portion Erleichterung. Als seien die Bayern sich nicht mehr sicher gewesen, ob sie noch attraktiv genug sind für so einen berühmten Fußballspieler wie Sadio Mané, der für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München wechselt.