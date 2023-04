Wie viele Hektoliter Bier auch immer sich die Sieger nach Saisonschluss über den Kopf kippen und wie heroisch ihre Selbsterzählungen dann auch klingen – nach der 28. Runde dieser Saison steht fest: Der deutsche Meister 2023 ist kein Champion.

Im Land der Blinden wird dann mit dem FC Bayern oder Borussia Dortmund, frei nach Erasmus von Rotterdam, bloß der Einäugige zum König gekrönt – außer Urs Fischer zieht mit Union Berlin auf der Zielgeraden durch und stellt damit die deutsche Fußballwelt auf wunderbare Weise komplett auf den Kopf. Das wäre jedenfalls die passende Pointe einer Saison, in der das Establishment in München und Dortmund zwar tabellarisch vorneweg geht, seinen eigenen Ansprüchen aber auf mitunter groteske Weise hinterherläuft.

An diesem Wochenende dürften sich beim 1:1 der Bayern gegen Hoffenheim und beim 3:3 der Borussia in Stuttgart ein paar Selbstgewissheiten aufgelöst haben. Auf der einen Seite beim ewigen Primus – der vor drei Wochen, als er noch alle drei Titel gewinnen konnte, seinen hochbegabten jungen Trainer feuerte, weil er seine vermessenen Ziele in Gefahr sah – und nun mit einem Welttrainer noch schlechter spielt.

Der BVB schlägt nur sich selbst

An diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) dürften die Bayern in der Champions League nach Lage der Dinge und dem Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals vermutlich schon den zweiten Titel früh vergeigen. Und auf der anderen beim BVB, der für sich stets in Anspruch nimmt, da zu sein, wenn die Bayern schwächeln. Das tun die in dieser Saison mit nur 59 Punkten wie noch nie seit über einer Dekade, aber der BVB schlägt nur sich selbst.

Zu den Bayern: Nach der 0:3-Klatsche in Manchester weigerte sich Tuchel noch, das Ergebnis in den Mittelpunkt zu stellen, obwohl der „High­perfomer“ doch nur deswegen Knall auf Fall noch in dieser Saison geholt wurde. Bisher hat er nur zwei von fünf Spielen gewonnen. Schlagkraft zeigen die Bayern stattdessen nur in der Kabine: Mané langte zu, und Sané spielte gegen Hoffenheim mit dicker Lippe. Als Reaktion auf all die Hiebe folgte bloß ein blutleeres 1:1 gegen Hoffenheim. „Mia san Mia“ war gestern. Die Bayern-Frage des Jahres 2023 lautet: „Wer san Mia?“

Wenn es am Mittwoch gegen City schiefgeht, dürften sich die Bayern nicht nur wie bei Nagelsmann und seinem Team fragen, ob auch die „Kon­stellation“ an der Spitze mit Sportdirektor Salihamidzic, dem Vorstandsvorsitzenden Kahn und Präsident Hainer vielleicht doch nicht so passt, wie man sich das nach dem Ende der Ära von Hoeneß und Rummenigge vorgestellt hatte. Die Krisenmanager Salihamidzic/Kahn haben mit dem Trainerwechsel eine Krise, die sie eigentlich abwenden wollten jedenfalls verstärkt, vielleicht sogar erst geschaffen.

Wenn der Bayern-Verfolger nicht BVB hieße, wäre die Lage in München noch brenzliger. In Dortmund dachten sie, „dass wir das Dümmste schon erlebt haben“, wie Trainer Terzic mit Blick auf das Spiel gegen Bremen in der Hinrunde treffend feststellte. Da hatte die Borussia bis zur 88. Minute 2:0 geführt – und 2:3 verloren.

Die BVB-Fans verzweifeln. Aber auch für alle Fußballfans jenseits von Dortmund, die nach zehn Bayern-Meisterschaften noch nicht den Glauben an einen anderen Titelgewinner verloren haben, war dieses Tor ein Wirkungstreffer. Ein weiterer, aber vermutlich nicht der letzte Schlag in der Saison der deutschen Fußballschwäche.