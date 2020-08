Uli Hoeneß im Interview : „Fußball wird sich verrückt verändern“

Herzlichen Glückwunsch, Herr Hoeneß, Sie sind jetzt reif fürs Museum. Im Günter-Grass-Haus in Lübeck ist das Trikot ausgestellt, das Sie bei der WM 1974 gegen die DDR trugen. Sammeln Sie selbst Andenken?

Gar nicht. Im Keller sind zwei, drei Jugendbilder. In der Küche ein Bild mit Widmung von Pep Guardiola. Sonst sieht man in meinem ganzen Haus nicht, dass ich vom Fußball komme.

Unser Gespräch ist eine Art Jubiläumsinterview. Vor fünfzig Jahren, beim 1:1 in Stuttgart am 15. August 1970, gaben Sie mit 18 Ihr Bundesligadebüt. Ein halbes Jahrhundert Bayern München – dabei wären Sie um ein Haar bei 1860 gelandet.

Der Löwen-Geschäftsführer Mayerböck kam damals jeden zweiten, dritten Sonntag bei uns in Ulm vorbei, während Bayern sich gar nicht gemeldet hatte. Für Paul Breitner und mich war klar, wir gehen beide zu Sechzig. Kurz vor der Unterschrift nahm uns Udo Lattek bei einem Lehrgang der Jugendnationalmannschaft beiseite: Wartet noch, da passiert demnächst was. Ein paar Wochen später wurde er Bayern-Trainer. Und wir gingen zu Bayern.

Damals war der Fußball selbst an der Spitze der Bundesliga noch regional geprägt. Die Gladbacher kamen aus Gladbach, die Bayern aus Bayern, allenfalls aus Ulm.

Ja. Solche Transfers wie heute gab es noch gar nicht. Und man durfte nur zwei Ausländer haben.

Heute werden kleine Jungs nicht mehr Fans ihres lokalen Klubs, sondern gleich von Liverpool oder Barcelona. Oder Bayern. Ist das eine Entwurzelung des Fußballs?

Das kommt, weil sie im Internet und anderswo nur noch die großen Klubs sehen. Ich glaube, wenn wir uns in zehn Jahren wieder unterhalten, wird sich der Fußball nochmals ganz verrückt verändert haben. Dieses ganze elektronische Zeug, E-Sport und all das, macht mir richtig Angst.

Warum?

Ich habe mein ganzes Leben als Bub gekickt. Ich kam von der Schule heim, aß schnell, und dann ging es mit dem Ball auf die Wiese oder in den Hinterhof unserer Metzgerei, Kicken auf die Garagentore, bis es dunkel war. Mit 13 sparte ich mir einen neuen Ball zusammen, einen „Flutlichtball“, schwarz-weiß, der kostete 34 Mark und lag bei Sport Sohn in Neu-Ulm im Fenster. Das war mein Traum. Ich machte Ferienarbeit als Beifahrer beim Lebensmittelhandel Gaissmaier, bis ich genug Geld beisammenhatte. Dann kaufte ich den Ball und war der König. Von da an konnte ich mir aussuchen, wer mitspielen darf.

So wie später als Bayern-Manager.

Heute sehe ich fast nie Kinder auf der Wiese Fußball spielen. Oder gar auf der Straße, wie wir damals. Da kam allerdings auch nur jede Stunde ein Auto.

Heute wird der ausgestorbene Typus des Straßenfußballers, der immer den Ball haben, immer was Verrücktes machen will, romantisiert und händeringend gesucht. Typen wie Ihr alter Liebling Franck Ribéry. Was fehlt ohne sie?

Vor allem können sie dribbeln. Im Verein wird vor allem Passen und Stoppen gelernt. Der Straßenfußballer nimmt den Ball und dribbelt. Wenn meine Enkel hier im Garten kicken, sage ich denen: Dribbeln müsst ihr. Du brauchst im heutigen Fußball Spieler, die in der Lage sind, einen Gegner stehen zu lassen.

Sie selbst schafften das durch Ihr Tempo, Sie galten als schnellster Stürmer Europas. Haben Sie auch deshalb immer noch ein Faible für rasante Spieler wie Kylian Mbappé?