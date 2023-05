Wo war Oliver Kahn?

Als sich die Führungsfiguren des FC Bayern München am Samstagnachmittag im Stadion in Köln auf ihre Plätze setzten, war der Vorstandsvorsitzende nicht da. Und er kam auch nicht mehr. Am 34. Spieltag? Am Tag, an dem seine Mannschaft Meister werden konnte? Komisch. Und es wurde komischer, als der Klub mehreren Medien mitteilte, dass Kahn krank sei.

Warum aber sagte Oliver Kahn – als er sich später auf mehreren Kanälen selbst äußerte – denn nichts seinem Kranksein?

Etwas schien nicht zu stimmen. Und spätestens um 18.28 Uhr wusste man dann auch, dass etwas nicht stimmte. Da verschickte der FC Bayern München eine Pressemitteilung mit der Überschrift: „Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić – Jan-Christian Dreesen neuer Vorstandsvorsitzender“.

Es hatte sich angedeutet, dass das passieren würde. Aber dass das um 18.28 Uhr, also etwa eine Stunde, nachdem der Klub auf dramatische Art und Weise doch noch Meister geworden war, passieren würde, das hatte sich nicht angedeutet.

Am Freitagabend hat der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG entschieden, dass der Vorstandsvorsitzende Kahn und der Sportvorstand Salihamidžić abgesetzt werden sollen. Und von den vielen drängenden Fragen, die sich nun stellen, war am Samstag eine besonders drängend: Warum wurde das zu diesem Zeitpunkt verkündet?

Das stand nicht in den Statements von Herbert Hainer, dem Präsident des FC Bayern München e.V. und der Aufsichtsratsvorsitzende FC Bayern München AG, die in der Pressekonferenz zu lesen waren.

Zu Kahn sagte er: „Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht. Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen.“

Zu Salihamidžić sagte er: „Der Verlauf dieser Saison nach der Winterpause und unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung unserer Mannschaft haben uns dazu bewogen, uns mit Hasan Salihamidžić auf eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zu einigen. Die Entscheidung ist uns schwergefallen.“

Das war nicht sonderlich aufschlussreich. Ein Detail der Pressekonferenz dagegen schon. In dieser kam Hasan Salihamidžić zu Wort. Oliver Kahn nicht.

Kurz danach meldete sich Kahn aber selbst. Auf seinem Twitterkanal veröffentlichte er einen Beitrag, der zuletzt um 18.40 Uhr bearbeitet worden ist. Der Satz, der für das meiste Aufsehen sorgte: „Ich würde gerne mit euch feiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt worden ist.“ Den Zusatz „vom Club“ fügte er offenbar erst später ein.

Was er damit meinte? Auf F.A.Z.-Anfrage antwortete ein Sprecher des FC Bayern München nicht.

Und Kahn? Er legte noch nach – gegenüber dem Fernsehsender Sky: „Das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern.“

Oliver Kahn krank? Kein Wort dazu.

Es bleiben viele Fragen. Vielleicht werden schon am Sonntag die ersten beantwortet. Für 11.30 Uhr hat der FC Bayern eine Pressekonferenz angekündigt.