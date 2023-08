Es war nicht das, was er sah, was Uli Hoeneß schon in seinem ersten Urteil so schwärmen ließ, sondern das, was er hörte. „Seine zwei Pressekonferenzen waren summa cum laude, eine druckreife Ausdrucksweise. Das ist Bayern München.“ So sprach Hoeneß über Thomas Tuchel, den Fußballtrainer, den sein Fußballklub im April, mitten in den wichtigsten Wochen der Saison, sehr überraschend angestellt hatte. Und wenn einer so schnell bewerten darf, was und wer Bayern München ist, dann Uli Hoeneß, der Mann, der dieses Bayern München erschaffen hat.

Es gibt keinen Hinweis, dass sich seitdem etwas an diesem Urteil geändert hat. Doch eines war das, was Hoeneß nun in dem ersten Spiel der ersten kompletten Thomas-Tuchel-Saison, in der das Erscheinungsbild des Klubs endlich besser werden sollte, sehen und hinterher hören konnte, sicher nicht: Bayern München.

Und was war mit Harry Kane?

Am Samstag des Supercups, an dem sich alles um den Stürmer Harry ­Kane, den neuen Helden der Stadt, drehen sollte, konnte sich dann aufgrund der 0:3-Niederlage doch nicht alles um diesen drehen. Das lag nicht nur daran, wie die Mannschaft aus München spielte. Das lag insbesondere auch daran, was ihr Trainer danach sagte. Und weil das in diesem Fall für die Dokumentation und Argumentation wichtig ist, soll Thomas Tuchel an dieser Stelle ausführlicher wiedergegeben werden:

Im Sat.1-Interview sagte er: „Es ist ein großes Problem, weil es die komplette Fortsetzung von unserem letzten Heimspiel gegen Leipzig (1:3 am 33. Spieltag; d. Red.) ist. Es fühlt sich (an), als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht, als hätten wir uns gerade erst getroffen und würden komplett so weitermachen. (...) Ich kann’s nicht erklären.“

Im Sky-Interview sagte er: „Es ist für mich im Moment unerklärlich. (…) Ich erkenne nichts mehr wieder – von dem, was wir inhaltlich machen wollten, und von dem, wie wir zuletzt trainiert und gespielt haben. (…) Ich weiß nicht, wieso und weshalb. Es gibt keinen objektiven Grund, den ich heranziehen könnte. Ich habe keine Ahnung, wieso das so aussah. Ich habe jetzt keine Lösung. Ich bin konsterniert und extrem enttäuscht. Schwierig ist, dass ich keinen Ansatzpunkt habe. Ich weiß auch nicht, ob das ein inhaltliches Problem ist, weil wir haben nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Wir spielen seit vier Wochen in der gleichen Grundordnung, wir spielen fast mit dem gleichen Personal. (…) Sobald wir was zu verlieren haben, ist das nicht die gleiche Gruppe. Und das ist nicht gut.“

Man könnte Thomas Tuchel für die Ehrlichkeit und Freizügigkeit seiner Kommunikation loben. Doch im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit einem Kommunikationsprofi sollte man skeptisch anmerken, dass diese Aussagen seiner Sache sehr schaden könnten. Denn was sendet das für eine Botschaft, wenn der Mann, der dafür da ist, auf dem höchsten Niveau Lösungen zu finden, schon nach dem ersten Saisonspiel sagt, dass er keine Lösungen hat?

Keine gute. Und was war mit Harry Kane? Seine Leistung lässt sich noch nicht bewerten, aber die 30 Minuten, in den er mitmachen durfte, standen dann stellvertretend für den Zustand des FC Bayern im Sommer 2023. Sie lieferten nämlich nur den nächsten Hinweis, dass diese Mannschaft Probleme hat, die sich allein mit Harry Kane nicht lösen lassen.