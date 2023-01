Münchner Ersatz für Neuer : Darum ist das Torwart-Thema bei Bayern so heikel

Es mag sein, dass sich Hasan Salihamidžić erlaubt hat, ein paar Stunden, vielleicht sogar einen ganzen Tag lang nicht an Manuel Neuer zu denken. Der Sportvorstand des FC Bayern wurde am Neujahrstag 46 Jahre alt, Zeit für einen freien Tag. Die derzeit vielleicht wichtigste Personalie im deutschen Klub-Fußball beschäftigt ihn immerhin schon seit Mitte Dezember, nachdem Neuer sich beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen hat und den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und sie wird ihn wohl auch noch in den nächsten Tagen beschäftigen. Beim Trainingsstart am Dienstag dürfte die Torhüterfrage noch nicht gelöst sein, vielleicht bis zum Aufbruch der am kommenden Freitag nach Qatar, wo sich das Team auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten will.

Die Besetzung der Nummer eins beim Rekordmeister ist eine heikle Angelegenheit. Weil niemand weiß, wie lange der Ersatz gebraucht wird. Langfristig, weil man die Möglichkeit einkalkulieren muss, dass der bald 37 Jahre alte Neuer nach seiner Rückkehr nicht mehr einer der weltbesten Torhüter ist? Oder doch nur kurzfristig, bis zum Sommer?