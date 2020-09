Aufregung um FC Bayern : Münchner Eigentor

Das war ein schlimmes Zeichen für die Bundesliga. Und nebenbei gewannen die Bayern, nach dem Sieg in der Champions League und dem anschließenden Urlaub gerade erst wieder im Training, auch noch locker 8:0 gegen den FC Schalke. Der Wettbewerb funktioniere, abgesehen vom Kampf um die Meisterschaft, hatte Christian Seifert jüngst gesagt. Als wollten sie dem Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL)beweisen, wie recht er hat, zerlegten die Münchner die bemitleidenswerten Gelsenkirchener. Denen im übrigen übel mitgespielt wird: Die ersten Auswärtsspiele führen Schalke nach München, Leipzig und Dortmund. Wer denkt sich im Sinne der sportlichen Fairness so etwas aus?

Für die Bundesliga steht aber viel mehr auf dem Spiel als die Sorge vor dem nächsten Alleingang des Branchenprimus. Selbst einen neunten Meistertitel der Münchner würde die Bundesliga problemlos überstehen, wenn sie ohne größere Corona-Probleme wie Spielabsagen und Quarantäne-Verordnungen im großen Stil durch die Saison käme. Denn so groß die aktuelle Freude über die Rückkehr eines Teils der Fans in den meisten Stadion auch war: Daraus zu schließen, es sei der Anfang von der Rückkehr zur Normalität, wäre kühn. Auch in Deutschland steigen die Infektionszahlen wieder rapide. Die Rückkehr zu Geisterspielen erscheint nicht als graue Theorie.

In höchstem Maße kontraproduktiv

Vorbild will die Bundesliga sein, auch für andere Sportarten, sogar für andere Branchen, von wissenschaftlichen Studien begleitet. Doch das Signal, das am Freitag aus München gesendet wurde, war in höchstem Maße kontraproduktiv für das sportpolitische Ziel der DFL. Ohne Einhaltung eines Abstandes und ohne Mund-Nasen-Schutz saßen unter anderem Bayern-Funktionäre am Freitag Sitz an Sitz auf der VIP-Tribüne. Der Hinweis des Vereins, dies sei durch die „Bayrische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ gedeckt, nach der sich im öffentlichen Raum Gruppen bis zu zehn Personen treffen dürfen, ist unpräzise und läuft ins Leere.

Denn in derselben Verordnung wird unter anderem geraten, einen Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern einzuhalten. Das sollte in einem mehr oder weniger menschenleeren Stadion möglich sein. Es ist also entweder unfassbar naiv und ohne jegliches Fingerspitzengefühl, wenn sich Repräsentanten des Fußballs so sieben Millionen Fernsehzuschauern präsentieren, nachdem am Tag zuvor die Zuschauer wegen der Infektionszahlen in München wieder ausgesperrt worden waren.

Oder es ist eine gezielte Provokation. Denn das Verhalten widersprach dem Hygienekonzept der DFL. Und so gedankenlos können die Vereinsgranden, die den Klub so professionell führen, bei allem selbstverliebten „Mia-san-Mia-Gefühl“ eigentlich nicht sein. Die Erlaubnis zur Rückkehr der Fans basiert schließlich auch auf deren Eigenverantwortung und Einsicht. Welche Vorbildrolle müssten Funktionäre also einnehmen?

Die Bundesliga genießt einen Vertrauensvorschuss in dieser Pandemie. Es ist aber immer noch nicht bei jedem angekommen, dass viele Bürger die Fußballbranche mitsamt Nationalmannschaft argwöhnisch beobachten und für völlig entrückt halten. An diesem Montag müssen die Schüler in München, einem Corona-Hotspot in Deutschland, wieder mit Maske in den Unterricht. Das ist der Alltag normaler Menschen in München.