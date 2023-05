Am 34. Spieltag sind Thomas Tuchel und der FC Bayern in einer Situation, in der sie nie sein wollten: Ihnen droht eine Saison ohne Titel. Der Münchner Trainer erklärt, wie er damit umgeht.

In seinen ersten Tagen in München hat Thomas Tuchel sich ein Lob des mächtigsten Mann seines neuen Vereins verdient. Er schaffte das nicht mit Spielen, nicht mit Trainings, nicht mit Dialogen. Er schaffte das mit Pressekonferenzen.

„Seine zwei Pressekonferenzen waren summa cum laude“, sagte Uli Hoeneß dem „Kicker“ – und lobte dann weiter: „Eine druckreife Ausdrucksweise. Das ist Bayern München. Er hat diesen Verein in zwei Tagen verinnerlicht.“

Der Trainer ist in den Tagen und Wochen danach aber nicht nur gelobt worden. Er ist mit seiner Mannschaft aus dem DFB-Pokal und aus der Champions League ausgeschieden. Und wenn die Borussia aus Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) ihr letztes Spiel in der Bundesliga gegen Mainz gewinnt, wird Tuchel diese Saison sicher ohne offiziellen Titel beenden.

Am Tag vor dem Duell in Köln musste Tuchel dann in einer Disziplin antreten, in der man keinen Titel holen kann: der Pressekonferenz. Und seine vorletzte der Saison war vielleicht seine schwerste: Denn was soll man sagen, wenn man in einer Situation steckt, in der man nicht sein will?

In dem Pressestüberl in der Säbener Straße fängt das Frage-Antwort-Spiel mit dem Fernduell um die Meisterschaft an: Wird Tuchel schauen, was in Dortmund passiert? „Wir müssen gewinnen – dann können wir schauen“, sagt er, aber: „Es kann alles passieren. Es muss nur eine kleine Unaufmerksamkeit geben: Rote Karte, Elfmeterentscheidung, Standardsituationen, Rückstände, was weiß ich. Es kann immer passieren.“ Und ehe sich die ersten FC-Bayern-München-Fans im Stream schon Hoffnung machen können, sagt Tuchel: „Das kann bei uns aber auch passieren. Wir haben genug Spiele gehabt, wo es bei uns passiert ist.“ Und weil er das weiß, will er den Dortmundern auch keine Ansage machen.

Es folgt der selbstkritische Part der Pressekonferenz, in dem Thomas Tuchel sagt: „Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind.“ Und: „Wir sind auf keinen Fall zufrieden, wie wir spielen.“ Und: „Sobald ich unterschreibe, sobald ich ein Trikot anziehe, sobald ich ein Trainingsleibchen anziehe, sobald ich an der Seitenlinie und im Training bin, bin ich verantwortlich.“

Im Mittelpunkt sind dann die Verantwortlichen, die für ihn, den Trainer, verantwortlich sind. Ein Reporter will wissen, wie Tuchel auf den 30. Mai schaut, den Tag, an dem der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG sich versammelt und darüber diskutiert, wie es mit den Vorständen weitergeht. „Wieso 30. Mai“, fragt Tuchel – und man weiß nicht, ob man ihm dieses Unwissen glauben soll. „Ach so“, sagt er dann, als der Reporter es erklärt. Der Kernsatz seiner Antwort: „Ich habe keinen Einfluss darauf – das Beste ist, wenn ich mich frei mache.“

Es wäre aber auch in dieser Situation keine Thomas-Tuchel-Pressekonferenz, wenn er nicht noch einen Witz machen würde. Als ein Reporter fragt, was man der Mannschaft aus Mainz für einen Sieg in Dortmund schenken werde, schmunzelt Tuchel und antwortet: „Wir haben das Geschenk schon abgeliefert vor vier Wochen. Da ist jemand in der Bringschuld. Massiv.“ Er meint die 1:3-Niederlage vom 29. Spieltag.

Am Freitagmittag ist Thomas Tuchel dann nach 20 Minuten mit allen Fragen fertig. Am Samstagabend wird er in Köln das letzte Mal in dieser Saison in einer Pressekonferenz sprechen müssen. Und wenn alles doch noch anders kommen sollte als erwartet, könnte es seine einfachste werden.