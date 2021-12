Bayern-Profi Gnabry überragt : Den hätte der VfB gerne noch

Aktualisiert am

Der gebürtige Stuttgarter Serge Gnabry fühlt sich beim Kurzbesuch in der Heimat besonders wohl – und trifft dreimal gegen den VfB. Nicht nur deshalb will der FC Bayern den Vertrag unbedingt verlängern.

Artist am Ball: Nationalspieler Serge Gnabry Bild: Sven Simon

Der kleine Bub auf der Haupttribüne der Stuttgarter Arena muss am Tag danach sehr heiser gewesen sein. Vielleicht hat er auch gar keinen Mucks mehr herausbekommen. Er hatte minutenlang so laut in Richtung Thomas Müller geschrien, wie es seine zarten Stimmbänder halt zuließen. Aber der Belastungstest hatte sich gelohnt. Er wurde erhört und durfte die verschwitzten Shorts des Bayern-Profis mit nach Hause nehmen.

Auf eine solch exklusive Trophäe hatten die Bewunderer der Künste von Serge Gnabry am Dienstagabend vergeblich warten müssen. Müllers Teamkollege hatte beim 5:0-Sieg der Münchner in Stuttgart schon vor dem Schlusspfiff den Rasen verlassen. Es war ein besonderer Abend für den in Stuttgart geborenen Gnabry gewesen. Er war der auffälligste Spieler im Bayern-Trikot und hatte nicht nur drei Tore geschossen, sondern auch noch die beiden von Robert Lewandowski vorbereitet.