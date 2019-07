Stillstand auf Transfermarkt : Die neue Strategie des FC Bayern

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hält den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München in Europa beim Kampf um Topspieler für weiterhin konkurrenzfähig. „Die Finanzlage von Bayern München ist absolut gut, so dass ich mir um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Transfermarkt keine Sorgen mache“, sagte der Vorstandsvorsitzende am Donnerstagabend in München.

Allerdings wollen die Verantwortlichen künftig eine größere Zurückhaltung in der Kommentierung von Namen und Plänen üben. „Mit Transferangelegenheiten gehen wir weniger offensiv in der Öffentlichkeit um. Wir arbeiten, und wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das tun“, sagte Rummenigge anlässlich der Bekanntgabe der neuen Partnerschaft mit Konami, einem japanischen Hersteller und Verleger von Computer- und Videospielen, in der Allianz Arena.

Man wolle keine „Wasserstandsmeldungen“ mehr abgeben, sagte Rummenigge bei der konkreten Frage zum deutschen Nationalspieler Leroy Sané, den der deutsche Meister gerne von Manchester City verpflichten würde. Der Flügelspieler wollte sich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub zu seinen Zukunftsplänen äußern. Ob es bereits eine Kontaktaufnahme mit Sane gegeben habe, kommentiere er nicht, so Rummenigge.

Sanés Nationalmannschaftskollege Serge Gnabry hielt sich bei der Veranstaltung prompt an die Vereinslinie. „Leroy und ich haben normalen Kontakt“, sagte Gnabry. Mehr mochte der Angreifer nicht verraten. Die Transferfrist in der Bundesliga endet am 2. September. Die Münchner sind weiter händeringend auf der Suche nach Verstärkungen. Trainer Niko Kovac forderte bereits vier neue Spieler. Bisher hat der FC Bayern die Weltmeister Lucas Hernandez (80 Millionen Euro/Atletico Madrid) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/35) sowie Sturmtalent Jann-Fiete Arp (Hamburg/3) verpflichtet.

Die Münchner öffnen sich derweil dem E-Gaming. „Wir werden, was Fußballspiele betrifft, uns durchaus mit dem Thema befassen“, sagte Rummenigge. Beim sogenannten E-Sport, dem Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen, kommt für den deutschen Rekordmeister aber nur Fußball infrage, wie Rummenigge verdeutlichte - „keine Baller- und Kriegsspiele“. Die Bayern-Profis und die Allianz Arena werden in der Neuauflage der Simulation „eFootball PES 2020“, die im September erscheinen soll, aufgenommen ebenso Vereinslegenden wie Oliver Kahn oder Lothar Matthäus.

Nationalspieler Gnabry fungiert künftig als offizieller „eFootball PES Botschafter“. Der 23-Jährige verbringt wie etliche seiner Bayern-Kollegen viel Zeit an der Spielkonsole, das diene der Entspannung. Es gebe teamintern einige harte Kontrahenten beim Computerspiel, verriet Gnabry, etwa den Österreicher David Alaba. „Ich werde hart trainieren, um ihn zu besiegen“, sagte Gnabry lächelnd. Über die finanziellen Modalitäten der Partnerschaft mit Konami sowie die Laufzeit wurden keine Angaben gemacht. Es handelt sich aber um eine Platin-Partnerschaft, das ist die zweithöchste Ebene beim FC Bayern.