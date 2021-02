Rummenigge macht Sané Ansage : „Er muss wissen, dass bei Bayern München alle mitziehen müssen“

Karl-Heinz Rummenigge hat einen bemerkenswerten Einblick in die Bayern-Seele gegeben. „Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Clubs“, sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Meisters in seinem Vorwort des aktuellen „Mitglieder-Magazins 51“. „Ich weiß noch genau, wie mir mein damaliger Teamkollege Jupp Kapellmann wenige Wochen nach meinem Wechsel 1974 den FC Bayern erklärt hat. Er sagte: Einmal verlieren ist ein Problem, zweimal verlieren eine Krise – und beim dritten Mal ist der Trainer in Gefahr. Jede Spielergeneration beim FC Bayern muss sich seit nun schon mehr als 50 Jahren diesem Erfolgsdruck stellen“, sagte der 65-Jährige.

„Es ist die große Stärke unseres Vereins, dass er aus dem enormen Anspruch an ihn immer die höchste Motivation zieht. Jede Niederlage habe ich schon als Spieler auch immer als etwas Persönliches empfunden“, sagte Rummenigge.

Über die Triple-Sieger von Trainer Hansi Flick sagte der Bayern-Chef: ihm „imponieren dieser Erfolgshunger und diese Gier sehr, die in unserer Mannschaft stecken.“ Dass die Bayern, die im DFB-Pokal bereits ausgeschieden sind, in dieser schwierigen Saison in der Bundesliga oben stehen würden, „schätze ich unter diesen Umständen ungemein hoch ein, und gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch einmal klarstellen, dass die Bundesliga in der Spitze enorm an Qualität gewonnen hat“, sagte Rummenigge.

„Erwarten Weltklasse-Niveau“

Bayern München erhofft sich derweil von seinem Königstransfer Leroy Sané weiter eine deutliche Leistungssteigerung. „Er hat Weltklasse-Niveau in sich drin, und das erwarten wir von ihm“, sagte Rummenigge bei Sky Sport News.

Sané habe „ein unglaubliches Talent“, meinte Rummenigge weiter, aber: „Er muss trotzdem wissen, dass Bayern München ein besonderer Klub ist, in dem alle mitziehen müssen, um die großen Ziele, die wir von uns selbst erwarten und die von uns erwartet werden, zu erfüllen.“

Der Neuzugang von Manchester City (25) sei in dieser Hinsicht „ein Spezialfall“ für den gerne mal knurrigen Ko-Trainer Hermann Gerland, meinte Rummenigge schmunzelnd. Er sei aber davon „überzeugt, dass wir noch viel Spaß mit ihm haben werden, da habe ich keine Sorge“.