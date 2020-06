Gehaltsverzicht und Transfers : Bayern-Rüffel und Müller-Konter nach brisanter Aussage

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat nach den brisanten Aussagen von Thomas Müller zur Transferpolitik des FC Bayern öffentliche Zurückhaltung von den Spielern der Münchner angemahnt. „Der Thomas hat sich natürlich nach dem Pokalspiel, als er nicht so zufrieden mit der Leistung der Mannschaft war, vielleicht mit seiner Aussage ein bisschen verdribbelt“, sagte Salihamidzic vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky.

„Da haben wir am nächsten Tag direkt drüber gesprochen, wir haben uns hingesetzt. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht korrekt war. Er hat das verstanden, er ist ein sehr, sehr intelligenter Junge, ein sehr, sehr intelligenter Spieler“, sagte Salihamidzic zum Rüffel für Müller nach dessen Anmerkungen in der Öffentlichkeit. Die Haltung des Klubs sei, dass man sich erst über Transfers äußere, wenn diese perfekt seien, betonte Salihamidzic. „Das gilt nicht nur für uns alle Verantwortliche, sondern besonders für die Spieler. Daran sollten wir uns alle halten.“

Der frühere Weltmeister Müller hatte am Mittwoch nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale im Duell mit Eintracht Frankfurt zu Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung des Leverkuseners Kai Havertz erklärt, dass dieser ein „extrem guter Spieler“ sei, er aber keinen Einblick in den Finanzbereich der Münchner habe. „Es ist ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden“, ergänzte der 30-Jährige.

Trainer Hansi Flick erklärte dazu, er gehe davon aus, dass es auch im Sommer zu Transfers kommen werde. „Das, was wir hier machen, Solidarität den Mitarbeitern anzubieten, das ist unsere Aufgabe, das können wir, keine Frage“, betonte der Coach. „Es wird Transfers geben, auch wenn wir auf Gehalt verzichten. Das ist ganz normal.“ Flick wollte die ganze Sache nicht allzu hoch hängen. „Das ist die Aussage von Thomas. Ich werde keinem Spieler etwas verbieten“, sagte er. „Ich kann nur sagen, es wird Transfers geben – auch wenn wir auf Gehalt verzichten. Wir haben ja auch Abgänge, dementsprechend werden auch Zugänge kommen“

Kapitän Manuel Neuer äußerte sich bei Sky diplomatisch. Salihamidzic vertrete den Verein, „er ist für den Kader der nächsten Saison verantwortlich. Deshalb gibt es da zwei Perspektiven“. Allerdings müsse man „intern darüber reden“. Weiter sagte er: „Noch sind wir ja nicht soweit. Bisher wird ja nur viel geschrieben und spekuliert. Ich denke, dass die Verantwortlichen sich auch ihre Gedanken darüber machen. Wenn das dann vonstatten geht, kann man da immer nochmal drüberschauen.“

Mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung mit David Alaba berichtete Salihamidzic, dass noch Gespräche geführt werden. „Alles zu seiner Zeit. Wir werden alles versuchen. Ich glaube, beide Parteien wissen, was sie aneinander haben. David weiß, was er am FC Bayern hat und genauso wissen wir wissen, was wir an David haben.“ Alabas Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer 2021 aus.

Der gegen Gladbach gesperrte Müller schickte nach dem Erfolg seiner Teamkollegen zunächst Foto-Grüße mit privaten Einblicken. Der Top-Vorlagengeber der Münchner hielt jeweils einen Hund im Arm – die rote Bayern-Trikots trugen. In Bremen am Dienstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky), wenn die Bayern mit einem Sieg Meister werden können, soll der 30-Jährige wieder dabei sein. „Wir wollen da gewinnen, das ist gar keine Frage“, sagte Siegtorschütze Leon Goretzka mit Blick auf die Partie. „Da kommen auch zwei Jungs zurück, die uns gut tun werden. Und da wollen wir das Ding natürlich nach Hause fahren.“

Am Sonntagmorgen meldete sich Müller zu Wort und reagierte auf die entstandene Debatte um seine Aussagen. Bevor es in den Fußball-Medien „rund geht und etwas weiter breit getreten wird, was nicht der Wahrheit entspricht, wollte ich einmal klarstellen: Es gibt beim FC Bayern keinen internen Streit um Gehaltsverzicht in Bezug auf eventuelle Transfers im Sommer“, teilte er in einem „Wort zum Sonntag“ in den Sozialen Medien unter dem Hashtag „AllesIstGut“ mit.

Es sei wichtig, „dass wir über Transfers nicht mehr sprechen und dieses Spiel der Medien, von dem wir uns leicht hinreißen haben lassen, nicht mitmachen und locker flockig in die Zukunft schauen“, führte er weiter aus. Seine Meinung sei von den Medien „proaktiv und geschichtsfortführend“ interpretiert worden. „Meine Aussage war nämlich eigentlich auf die Tatsache bezogen, dass es mich genervt hat, dass ich dazu befragt wurde nach einem Pokal-Halbfinale“, sagte der Münchner Vize-Kapitän.

Am meisten störe ihn, dass so getan werde, als ob man in den wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten „mit einem Fingerschnippen“ Transfers in Höhe von 50 oder 100 Millionen Euro stemmen könne. Man habe für die Mitarbeiter auf Gehalt verzichtet, sagte Müller, der sich auch in der herausfordernden Lage weiter Toptransfers wünscht.

„Ich persönlich will für mich den bestmöglichen Kader in der nächsten Saison. Ich habe große Ziele, ich will die Champions League gewinnen. Ich will, dass wir richtig angreifen, diesen Lauf, den wir aktuell haben, fortführen“, sagte der am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gesperrte Müller. Wie Salihamidzic gesagt habe, sei es wichtig, dass man nicht mehr über Transfers spreche.