2:2 gegen Stuttgart : Die Bayern haben in der Bundesliga ein Problem

Nach dem furiosen Saisonstart spielen die Münchner in der Liga drei Mal in Serie remis. Gegen den VfB kassiert der FC Bayern spät das 2:2. Thomas Müller findet klare Worte, der Trainer ist schmallippig.

Julian Nagelsmann hatte es als keine besonders schwierige Aufgabe gesehen, die Mannschaft zwischen zwei Champions-League-Spielen für die Bundesliga zu motivieren. Es mache „zero Sinn“, gegen den VfB Stuttgart „weniger Gas zu geben“, sagte der Bayern-Trainer vor dem Duell mit den Schwaben. „Wenn einer die Handbremse zieht, kann er am Dienstag die Parkbremse reinmachen“.

Die Münchner verfügen zwar über reichlich Parkmöglichkeiten für Autos, aber der Platz auf der Bank, um Spieler zu parken, könnte nach dem 2:2 gegen Stuttgart eng werden beim Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona und Robert Lewandowski am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video). Den von Nagelsmann nach zwei Unentschieden in Serie geforderte Wechsel „auf die linke Spur“ und seinen Befehl, „aufs Gaspedal“ zu treten, kamen jedenfalls nicht viele nach.

Thomas Müller sieht ein Einstellungsproblem. „Wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen, dann musst du die letzten zehn Minuten bis ans Letzte gehen.“ Unbegreiflich war für den zu jenem Zeitpunkt bereits ausgewechselten Nationalspieler, dass Stuttgart in der Schlussphase „noch einmal den Ball kontrolliert“. Es habe damit zu tun, „wie gallig bin ich“, sagte Müller. Nagelsmann kritisierte die fehlende „Gier nach vorne“.

Bayern sucht den richtigen Code

Nach dem dritten Unentschieden in Serie und angesichts des schwächsten Saisonstarts seit zwölf Jahren reagierte der Bayern-Trainer schmallippig. Dass er im Vergleich zum Spiel bei Inter Mailand die Startelf auf sechs Positionen veränderte, hatte nichts zu tun mit seinem geringen Respekt gegenüber Stuttgart, sondern mit Belastungssteuerung und Spielrhythmus. Die Bayern versuchten auch durch ständige Offensivrotation für maximale Verwirrung beim Gegner zu sorgen, aber der VfB ließ sich nicht so leicht an der Nase herumführen.

Nach einer Viertelstunde hatte der Rekordmeister noch immer nicht den richtigen Code gefunden, um sein Angriffsspiel aufzuziehen. Da erkämpfte sich Leon Goretzka mit einem nicht unfairen, aber rustikalen Rempler an Konstantinos Mavropanos im Mittelfeld den Ball, im Gegenzug wertete Schiedsrichter Christian Dingert den Einsatz gegen Alphonso Davies als Foul, was zu einem kleinen Wutausbruch bei Pellegrino Matarazzo führte. Nagelsmann nutzte die kleine Pause bis zur Ausführung des Freistoßes, um über Neuer eine kleine Systemanpassung vorzunehmen.

Allerdings dauerte es noch ein paar Minuten, bis sich die Bayern zum ersten Mal vor das Tor des VfB kombinierten. Aber Stuttgarts Torwart Florian Müller reagierte sowohl bei Mathys Tels Schuss aus kurzer Distanz als auch beim Nachsetzen Serge Gnabrys glänzend. In der 36. Minute brachten die Bayern zum ersten Mal mit einem langen Ball hinter die Abwehr der Schwaben. Der schnelle Davies spielte kurz vor der Torauslinie zurück in die Mitte, wo Tel mit seinem Flachschuss dieses Mal mehr Glück hatte als ein paar Minuten.

Der Ball landete zum 1:0 für den FC Bayern im Tor, seinem ersten Tor in der Meisterschaft. Im Pokal hatte er bereits in der vergangenen Woche gegen Viktoria Köln getroffen. Der 17 Jahre alte Franzose ist nun der jüngste Bundesliga-Torschütze des FC Bayern und löst damit Jamal Musiala ab, der ein paar Tage älter bei seinem Premieren-Treffer gewesen war.

Der VfB Stuttgart hat an Reife, an Robustheit gewonnen in dieser Saison und blieb auch nach der Münchner Führung ein unangenehmer Gegner. Und der zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Chris Führich brachte zudem Schwung in die bis dahin doch eher biederen Angriffsbemühungen. Als er in der 51. Minute Kimmich den Ball im Strafraum abknöpfte, und Serhou Guirassy sein Zuspiel zu einem Tor veredelte, schritt der Videoassistent ein. Dem Ballgewinn Führichs war ein leichtes Foulspiel vorausgegangen, fand nach Ansicht der Bilder auch Dingert.

„Wenn man den Bodycheck von Goretzka nicht pfeift, kann man auch das gegen Kimmich nicht pfeifen“, fand Matarazzo. Für Nagelsmann war es „eine Kann-Entscheidung“, es hätte sich niemand beschweren können, wenn der Schiedsrichter anders entschieden hätte. Sechs Minuten später halfen Davies mit einem schlampigen Pass und Musiala, der den Ball nicht behaupten konnte, dass die Mühen des VfB belohnt wurden. Dieses Mal war alles regulär, als Mavropanos dem Münchner Nationalspieler den Ball abnahm und dann weiter zu Führich spielte, der zum 1:1 traf.

Musiala hatte an diesem Nachmittag keinen leichten Stand, es gab kaum ein Durchkommen für ihn, und dann unterlief auch noch der Fehler vor dem Ausgleich. Aber es spricht für den 19-Jährigen, dass er sich nicht beeindrucken ließ davon, sondern nur drei Minuten später seinen Fauxpas wieder ausbügelte – mit seinem Tor zum 2:1, vor dem er Atakan Karazor im Strafraum zum Tänzchen bat, bei dem der kantige Abwehrspieler nicht besonders gut aussah.

Es sah ganz danach aus, als ob die Münchner auf die linke Spur gewechselt wären, wenngleich mit moderatem Tempo. Aber dann vergaben sie selbst ein paar Chancen sehr nachlässig und ließen auf der anderen Seite den VfB gewähren. Als Guirassy beim Torschuss von de Ligt gestört wurde, gab es doch noch Elfmeter für Stuttgart, den der Gefoulte selbst in der Nachspielzeit zum verdienten 2:2 verwandelte.