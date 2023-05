Der frühere Nationalstürmer Sandro Wagner sieht in dem Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić beim FC Bayern München eine „Niederlage für den ganzen Verein“. „Irre. Mir fehlen wirklich die Worte. Art und Weise, Zeitpunkt“, sagte der 35 Jahre alte frühere Bayern-Profi im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF über die Entscheidung. Die Münchner hatten die Trennung am Samstag kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in der Fußball-Bundesliga in Serie bekannt gegeben.

Aus Sicht von Wagner war der Übergang von den langjährigen Bayern-Bossen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zu Kahn und Salihamidžić „eigentlich perfekt“. Dass es nun mit dem neuen Führungsduo nicht langfristig funktioniert habe, sei für alle „unschön. Da sitzt ja auch keiner zu Hause und freut sich.“ Wagner leidet auch mit Salihamidžić und Kahn. „Für die beiden bedeutet Bayern München was, für die ist es natürlich auch schrecklich“, sagte er.

Der frühere Bayern-Profi Toni Kroos kritisierte die Münchner Verantwortlichen für die Abläufe rund um die Trennung von Kahn. Darauf angesprochen, dass Kahn angeblich untersagt wurde, das letzte Saisonspiel und die Meisterfeier der Bayern zu besuchen, sagte Kroos dem Portal „Real total“: „Ich habe gehört von Kahn, dass er nicht kommen durfte. Das ist jetzt nicht meine Baustelle, aber es gibt mittlerweile schon ein Bild ab, das ein bisschen bedenklich ist.“

„Der schlimmste Tag meines Lebens“

„Das ist schade für die Spieler und vor allem für den neuen Trainer, die wollten heute ein bisschen feiern, aber dann geht es hauptsächlich wieder um den Wechsel“, sagte Kroos. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid zeigte sich auch verwundert über die Kommunikation der Münchner. „Das dann heute an so einem Tag zu bestätigen, offiziell vorher zu sagen, er ist krank. Dann: Nein, ist er nicht, er durfte nicht kommen. Mehr habe ich bisher auch nicht gehört, aber ich glaube dem Olli mal“, sagte der 33-Jährige.

Kroos stand von 2006 bis 2014 bei den Bayern unter Vertrag und spielte auch noch mit dem früheren Torwart Kahn zusammen. Kahn hatte am Samstag die Reise zum Saisonfinale in Köln schon nicht mehr angetreten. „Leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Klub untersagt wurde“, twitterte der 53-Jährige. Später sagte er dem TV-Sender Sky: „Das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern.“

Der frühere Bayern-Trainer Felix Magath dagegen kann die Kritik am FC Bayern nach der Verkündung der Trennung von den Vorständen Kahn und Salihamidžić nur bedingt nachvollziehen. Es sei „immer leicht zu kritisieren, dass es jetzt gemacht wurde“, sagte der 69-Jährige im Deutschlandfunk-Interview. „Hätte es jetzt noch fünf Tage gedauert – ich weiß nicht, wer sich dann wieder beschwert hätte, dass man sie so lange im Unklaren lässt. Ich würde es nicht so dramatisieren. Mir leuchtet ein, dass Konsequenzen gezogen wurden.“