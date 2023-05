Oliver Kahn hat nach dem Streit um seinen Abschied vom FC Bayern ein klärendes Gespräch mit der Vereinsspitze angekündigt. „Wir werden uns – wenn alles abgekühlt ist – zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen“, sagte der 53-Jährige der „Bild“-Zeitung. Sein Verhalten nach der Trennung verteidigte er. Er habe sich „bisher zu allem sehr sachlich geäußert. Dass ich enttäuscht bin, gestern nicht mehr bei der Mannschaft gewesen zu sein, kann sicher jeder nachvollziehen“.

Der FC Bayern hatte am Samstag unmittelbar nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie die Trennung vom bisherigen Vorstandschef Kahn und von Sportvorstand Hasan Salihamidžić öffentlich gemacht. Beide waren am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung über die Entscheidung informiert worden. Vereinspräsident Herbert Hainer hatte das Gespräch mit Kahn im Nachhinein als „nicht einvernehmlich“ bezeichnet.

Der frühere Nationaltorhüter Kahn war dann am Samstag nicht beim entscheidenden Spiel in Köln und auch nicht bei der Meisterfeier. Hainer begründete das mit dem Ablauf am Donnerstag und Freitag. Kahn hatte zuvor auf Twitter geschrieben, es sei ihm „vom Club untersagt“ worden. Als gescheitert sieht sich Kahn nach zwei Jahren als Vorstandschef beim FC Bayern aber nicht an. „Ich habe diese Verantwortung übernommen, weil ich dem Klub etwas zurückgeben wollte“, sagte der langjährige Bayern-Torhüter. „Das war nach der sehr erfolgreichen Zeit mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge keine einfache Aufgabe.“

„Es tut mir unheimlich leid“

Auf seine Zeit bei den Münchnern blickt Kahn dennoch mit positiven Gefühlen zurück. „Der Klub befindet sich aktuell in einer Übergangsphase, die immer schwierig ist und in der auch mal Fehler passieren. Auch wenn die aktuelle Situation gerade nicht einfach ist, überwiegen für mich die vielen großartigen Erlebnisse mit dem FC Bayern bei Weitem die negativen“, sagte er. „Das wird sich auch durch die Irritationen der letzten Tage nicht ändern.“

Zuvor hatte bereits Präsident Hainer Kahn verbal die Hand gereicht. „Wir sind immer bereit“ zu einer Versöhnung, sagte Hainer am Rande der Feierlichkeiten am Marienplatz im BR, „das habe ich Oliver auch geschrieben, dass ich jederzeit für ihn erreichbar bin“. Kahn sei „eine Ikone des FC Bayern“, ergänzte Hainer: „Es tut mir unheimlich leid, dass es so auseinandergeht. Ich hoffe, dass er Einsicht hat und wieder zurückkommt.“

Die Bayern hatten sich auf der Zielgeraden der Saison mit der Last-Minute-Meisterschaft in Köln (2:1) von Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić getrennt. Während das Aus von Salihamidžić laut Hainer „einvernehmlich“ erfolgt sei, habe sich Kahn quergestellt. Über den Ablauf der Abberufung des früheren Kapitäns gab es widersprüchliche Darstellungen, er durfte nicht mitfeiern und sprach vom „schlimmsten Tag meines Lebens“.

Der FC Bayern plant derweil eine namhafte Lösung bei der Neubesetzung der Position des Sportvorstandes. „Wir suchen ein großes Kaliber“, sagte Hainer am Sonntagabend bei der Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz im ARD-Interview. „Wir sind schon unterwegs, wir haben Ideen“, fügte der 68 Jahre alte Hainer hinzu: „Wir werden sicherlich einen sehr guten Nachfolger für Hasan finden.“

Ein großes Kaliber als Sportchef wäre etwa der ehemalige Bayern-Profi Max Eberl, den Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß schon vor einigen Jahren nach München lotsen wollte. Der 49 Jahre alte Eberl war aber erst Ende letzten Jahres nach einer privaten Auszeit als Geschäftsführer Sport beim DFB-Pokalfinalisten RB Leipzig eingestiegen.

Salihamidžić wird den Klub „ohne Groll“ verlassen. „Es geht immer um den FC Bayern. Das habe ich hier immer so gelebt und das bleibt auch so. Und eins will ich ganz klar betonen – das habe ich auch in allen Gesprächen mit Uli Hoeneß und Herbert Hainer gesagt: Ich möchte Freund des FC Bayern bleiben!“, sagte der frühere Profi nach seinem Aus als Sportvorstand der Münchner der „Bild“-Zeitung. „Ich habe meine Arbeit immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Vom ersten Tag bis zum letzten für den FC Bayern! So sollte das auch stehenbleiben.“

Auf die Frage, ob Ehrenpräsident Hoeneß sein Freund bleibe, antwortete der 46-Jährige: „Ja! Ich bin ein Freund des Klubs. Und ich werde immer Freund des Klubs bleiben! Ich habe hier neun Jahre Fußball gespielt und war nun sechs Jahre im Klub als Sportdirektor beziehungsweise Sportvorstand – das bleibt für immer.“

Thomas Tuchel hofft beim FC Bayern auf ein Ende der vereinsinternen Dauerquerelen. „Es wäre wünschenswert, wenn Ruhe einkehrt und wir uns aufs Sportliche konzentrieren könnten, da haben wir genug zu tun“, sagte der Trainer am Rande der Meisterfeierlichkeiten bei Sky. „Wir wollen uns auf allen Ebenen verbessern“, führte der Coach aus: „Wir wollen eine Einheit sein mit einem Familiengefühl, uns schützen vor anderen Meinungen und eine Wagenburg bauen – nur dann können wir den Spielern alles abverlangen.“