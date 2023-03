Niemand hätte sich gewundert, wenn Hasan Salihamidžić am Sonntagabend lieber geschwiegen hätte, nachdem der FC Bayern München mit 1:2 in Leverkusen verloren hatte und zum ersten Mal seit Anfang November nicht mehr an der Tabellenspitze stand. Doch der Sportvorstand des FC Bayern kochte, er wollte sich mitteilen, emotional und impulsiv, diese Art der Krisenkommunikation gehört in München be­kanntermaßen zur Vereinskultur.

Salihamidžić war etwas durcheinander. Er wisse nicht, „wie die Gefühle heißen“, von denen er gerade erfüllt sei, erklärte er, womit er wohl veranschaulichen wollte, dass es keinen passenden Ausdruck zur Beschreibung dieser sehr speziellen Mi­schung aus Ärger, Frust und Enttäuschung gibt, die der Auftritt des Teams in ihm erzeugt hatte. Nur eins sei klar: „Das war nicht, was Bayern München bedeutet. Wir haben alles vermissen lassen. (…) So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so we­nig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt.“