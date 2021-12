Nagelsmann zur Causa Kimmich : „Finde gut, dass er über seine Gefühle gesprochen hat“

Aktualisiert am

Nationalspieler Joshua Kimmich kündigt an, sich nun doch gegen das Coronavirus impfen zu lassen und teilt in einem Interview auch gegen Medien und Öffentlichkeit aus. Dazu hat sein Trainer eine klare Meinung.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat begrüßt, dass Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich nach wochenlangem Schweigen sein Umdenken zur Corona-Impfung publik gemacht hat. „Ich finde es grundsätzlich gut, dass er gesprochen hat, dass er ein bisschen ausgeholt hat über seine Gefühle und Gedanken“, sagte Nagelsmann am Montag in der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München am Dienstagabend (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky) beim VfB Stuttgart.

Bundesliga Liveticker

„Er hat das Heft des Handelns in die Hand genommen“, lobte der 34 Jahre alte Coach. Der 26-jährige Kimmich hatte am Sonntag in einem ZDF-Interview angekündigt, sich nun doch impfen lassen zu wollen und dabei auch gegen einige Medien und Teile der Öffentlichkeit ausgeteilt.

Kimmich musste als ungeimpfte Kontaktperson zuletzt zweimal in Quarantäne. Nach einer anschließenden Infektion mit dem Virus verzögert sich aktuell sein Comeback beim deutschen Meister wegen Lungenproblemen nach der Covid-Erkrankung. Frühestens im neuen Jahr kann der Mittelfeldspieler wieder zum Einsatz kommen.

Musiala mit Mittelhandbruch

„Es war für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, sagte Kimmich zur Impfung. Er äußerte aber auch, dass er die heftige Debatte um seine Impfbedenken als „völlig überzogen und teils gar gefährlich“ empfunden habe. „Da wurden einfach Grenzen überschritten.“

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hieß das Impf-Umdenken des Nationalspielers gut. „Wir haben die Corona-Thematik so gut wie durch“, sagte er am Montag. Kimmichs Teamkollege Jamal Musiala hatte sich zuletzt impfen lassen. Auch beim genesenen Angreifer Serge Gnabry war jüngst von einer Impfung gegen Corona berichtet worden.

Musiala beschert den Münchnern derweil Sorgen im Mittelfeld. Der Nationalspieler erlitt gegen den FSV Mainz 05 (2:1) nach Angaben von Trainer Nagelsmann einen Bruch des vierten Mittelhandknochens. „Er hat eine Schiene und könnte damit spielen. Am Ende ist es ein Schmerzthema“, sagte der Coach.

Mehr zum Thema 1/

Außerdem bangt Nagelsmann weiter um Leon Goretzka und nun auch Corentin Tolisso. Nationalspieler Goretzka hat weiter Knieprobleme und werde „nur mitfahren, wenn er schmerzfrei ist“, sagte Nagelsmann. Tolisso klagte nach dem Mainz-Spiel über muskuläre Probleme im Oberschenkel. Marcel Sabitzer stieg nach seiner Wadenblessur zwar wieder ins Training ein, steht aber wohl noch nicht zur Verfügung.

Als Alternativen stünden noch Marc Roca und Michael Cuisance bereit. „Die Personalsituation erlaubt es, dass er länger Spielzeit kriegt“, sagte Nagelsmann über Roca. Dem Duell mit seinem früheren Ko-Trainer Pellegrino Matarazzo sieht er mit einiger Spannung entgegen. Der VfB sei „unglaublich schwer vorzubereiten“, sagte er, Pellegrino habe „immer etwas Spezielles“ im Ärmel: „Das ist ein sehr tougher Gegner, der uns viel abverlangen wird. Dem kannst du nur mit sehr viel Dominanz begegnen."