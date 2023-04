Am Ende hat es ein Evergreen, der nach zehn Jahren wieder einmal in der Kiste zu landen schien, doch zurück in die Münchner Arena geschafft. Nachdem der FC Bayern am Sonntag die Vorlage von Borussia Dortmund genutzt und wieder die Tabellenführung in der der Bundesliga übernommen hatte, tönte aus der Fankurve „Deutscher Meister wird nur der FCB“. Und natürlich durfte bei der kleinen Stadionrunde, die sich die Spieler nach Abpfiff genehmigten auch die Vereinshymne „Forever Number one“ als musikalische Begleitung nicht fehlen.

Die Krise ist noch nicht vorbei, die Diskussionen um die Führungsriege ebenso wenig, aber mit dem 2:0-Sieg über Hertha BSC und der tatkräftigen Unterstützung aus Bochum, die dem BVB drei Tage zuvor ein Unentschieden abgerungen hatte, dürfte es in den kommenden Tagen ein klein wenig ruhiger werden beim deutschen Rekordmeister.

„Durchatmen, durchatmen, weitermachen“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach einer Partie, die nicht mehr als eine ganz kleine Befreiung war. Es scheint im Moment fast egal, wen er aufstellt, das Spiel seiner Mannschaft ist fast immer das gleiche. „Es ging erstmal darum, konzentriert zu spielen, durchgehend konzentriert, und nichts zuzulassen“, sagte Tuchel. Immerhin, das ist den Münchnern gelungen.

Sané und Müller nur auf der Bank

Der Bayern-Trainer musste seine Abwehr umbauen, weil Dayot Upamecano und Alphonso Davies ausfielen. Er gab dem zuletzt unzufriedenen Noussair Mazraoui in der Startelf eine Chance auf der rechten Außenverteidigerposition, die der allerdings nur bedingt nutzen konnte. Wie in Mainz saß Leroy Sané nur auf der Bank, und auch Thomas Müller stand nicht in der Startelf.

Die Entscheidung sei zugunsten von Jamal Musiala ausgefallen, erklärte Tuchel, „weil er ein bisschen besser durch die Räume dribbeln kann“. Allerdings gelang dies Musiala am Sonntag nur ganz selten. Nach einer Stunde musste er Müller Platz machen. Selbst gegen das Tabellenschlusslicht aus Berlin kamen die Bayern vor den Augen der früheren Bosse auf der Tribüne, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, zunächst nur zu wenigen Chancen.

Die beiden in der Schlussphase der ersten Spielhälfte von Serge Gnabry (39. Minute) und Sadio Mané (45.) waren allerdings gute. „Die müssten eigentlich reichen, um in Führung zu gehen“, fand Tuchel. Aber wie so oft zuletzt fehlten Präzision und Schussglück. Nach der Pause machte es Gnabry besser, zumindest in der 69. Minute, als er nach einem langen Ball von Joshua Kimmich ins Zentrum per Kopf zum 1:0 traf.

Bis zur Führung hatten die Münchner ohne Selbstvertrauen agiert, den Ball lieber weitergeschoben an den Mitspieler statt selbst den Abschluss zu suchen. „Wir wissen, dass das Spiel nicht top war, aber wir haben die letzten vier Spiele nicht gewonnen, das ist schwierig. Das Wichtigste sind deshalb die drei Punkte“, sagte Matthijs de Ligt.

Der auffälligste Bayern-Spieler war zunächst der als Linksverteidiger nominierte João Cancelo mit seinen Versuchen, die Bayern-Offensive ein wenig zu inspirieren. Aber die Wirkung seiner Dribblings im Strafraum verpuffte schnell, weil er entweder einen Haken zu fiel schlug oder die Passwege zugestellt waren.

Die sich in den vergangenen Wochen immer näher Richtung zweite Bundesliga spielenden Berliner stemmten sich als Mannschaft gegen den strauchelnden Rekordmeister, zeigten anders als in den Spielen davor großen Kampfgeist – und hofften, dass vorne ein Spieler stach, der sich schon einmal einen Namen als Bayern-Schreck machte: Dodi Lukébakio hatte gegen die Münchner im November 2018 drei Tore erzielte, damals noch für Fortuna Düsseldorf. Aber dieses Mal reichte es nur zu ein paar guten Aktionen des Belgiers in den ersten 45 Minuten.

Gnabrys 1:0 war eine kleine Erlösung, aber „die Erleichterung, das Selbstvertrauen“, fand Tuchel, sei erst mit dem zweiten Treffer zurückgekommen. Es war wieder ein Geistesblitz von Kimmich, ein Ball in die Tiefe. Dieses Mal spielte er den Pass aus der eigenen Hälfte auf den startenden Kingsley Coman, der sich zuvor bereits mit ein paar gute Aktionen auf der rechten Seite zum Münchner Aktivposten in der Offensive entwickelt hatte. Der Franzose schob den Ball flach an Herthas Torhüter Oliver Christensen vorbei über die Linie zum 2:0 (79.).

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit vergab der eingewechselte Sané aus kurzer Distanz die Chance zum dritten Münchner Treffer. Es wäre aber auch zu viel des Guten für einen noch immer nicht souveränen FC Bayern gewesen.