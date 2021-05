6:0 gegen Gladbach : FC Bayern mit Meisterkür und Lewandowski-Gala

Am frühen Samstagabend, die Sonne schien noch in die Münchner Fußballarena, standen zwei Männer in Jogginganzügen auf dem Rasen und starrten auf ein Handy. Der 18 Jahre alte Jamal Musiala schaute dem 32 Jahre alten Jérôme Boateng über die Schulter. Sie sahen sich, das fingen die Fernsehkameras ein, im Livestream an, wie etwa 600 Kilometer entfernt, im Stadion in Dortmund, die finalen Minuten und Sekunden des Bundesligaspiels zwischen dem BVB und Leipzig, ihrem letzten Verfolger, heruntertickten.

Und weil die Dortmunder den 3:2-Vorsprung verteidigten, hatten Musiala, Boateng und die anderen Spieler des FC Bayern ihr großes Tagesziel schon erreicht. Sie waren deutscher Fußballmeister. Auf dem Rasen, aber ohne einmal den Ball berührt zu haben.

Es dauerte noch einige Minuten, bis sich Musiala und Boateng diesen Titel im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auch noch selbst verdienen durften. Das machten sie dann aber auch eindrucksvoll. Der Mittelfeldspieler Musiala half mit, dass die Bayern sechs Tore schossen. Der Verteidiger Boateng half mit, dass die Gladbacher keines schossen.

Und zwischendurch konnten sie aus der ersten Reihe zuschauen, wie Robert Lewandowski, ihr Mitspieler und Hauptdarsteller dieses 6:0-Sieges, einem Bundesliga-Rekord sehr nahe kam, der bis vor wenigen Monaten noch als unerreichbar galt. Der Pole machte das erste, das dritte und das fünfte Tor (ansonsten trafen Thomas Müller, Kingsley Coman und Leroy Sané). Er hat in dieser Saison trotz seiner jüngsten Verletzungspause schon 39 Tore gesammelt. Zur legendären Bestmarke von Gerd Müller fehlt nur noch: ein einziges Tor.

Weil dieses aber am Samstag nicht fallen wollte und Lewandowski noch zwei Spiele dafür hat, war der größte Erfolg des Tages doch ein anderer: Die Meisterschaft seines Vereins. Die neunte hintereinander und die einunddreißigste überhaupt. Durch die Ereignisse in Dortmund bekam diese eine kuriose Fußnote. Es ist in der Geschichte der Bundesliga immer mal wieder vorgekommen, dass die Spieler des FC Bayern auf dem Sofa Meister geworden sind. Aber während der Platzbegehung? Man könnte vielleicht sagen: Immerhin in dieser Hinsicht gab es ein bisschen Abwechslung.

Es ist nun nämlich schon neun Jahre her, seit man in einem deutschen Fußballstadion zusehen konnte, wie sich Spieler über die Meisterschaft freuten, auf deren Trikot nicht das Logo des FC Bayern gedruckt ist. Im Frühsommer 2012 war das. Damals jubelten Jürgen Klopp und seine Dortmunder. Danach beschränkte sich die Spannung an der Spitze meistens darauf, an welchem Spieltag die Bayern feiern durften. Unter dem Trainer Pep Guardiola waren sie sehr früh dran, unter dem Trainer Niko Kovac sehr spät.

In den fast anderthalb Jahren unter Hansi Flick haben sie ihr Monopol gefestigt, auch wenn sie nicht ohne Fehler spielten. Das kann man an den Gegentoren sehen: Sie haben schon 40 zugelassen. Das sind 12 mehr als Leipzig, acht mehr als Wolfsburg und sogar fünf mehr als Leverkusen, das lange von Peter Bosz trainiert worden ist, dessen Mannschaften noch nie als Abwehrspezialisten aufgefallen sind. Und so war es nicht zumindest nicht ganz unpassend, wie der Wettstreit um den Titel endete: Die Bayern sind nicht Meister geworden, weil sie gewonnen, sondern weil die Leipziger verloren haben.

Am Samstagabend haben sie dann aber gezeigt, warum sie sich diesen Titel unabhängig von den Schwächen der Konkurrenz verdient haben. Sie führten die Mannschaft aus Mönchengladbach, die sich vor ein paar Monaten immerhin für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert hat, von den ersten Minute an vor. Es dauerte nur 113 Sekunden, bis Lewandowski zum ersten Mal traf. Das schönste Tor des Tages war sein zweites: ein Seitfallzieher. Aus Münchner Sicht hatte der Abend daher nur einen Schönheitsfleck: Der eingewechselte Tanguy Nianzou sah wegen eines harten Fouls in der 75. Minute die Rote Karte.