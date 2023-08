Am frühen Montagabend schauten sich mehr als 10.000 Fußballfans die neue Mannschaft des FC Bayern München an – und staunten. Sie saßen und standen im Stadion in Unterhaching, wo in den ersten Minuten dieses Testspiels der Torhüter im Mittelpunkt war, der nächstes Wochenende, wenn die neue Saison startet, sehr wahrscheinlich spielen wird.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Sie fingen dann mindestens auf der Haupttribüne schon das Tuscheln an, weil dieser Torhüter sowohl mit den Händen als auch mit den Füßen Angriff für Angriff stoppte. Und so könnte in den ersten Minuten der Partie womöglich sogar Sven Ulreich gedacht haben, dass dieser Philipp Köhn, der seit diesem Sommer für den französischen Klub AS Monaco spielt und an diesem Abend sein Gegenüber war, eine vielversprechende Saison vor sich hat.